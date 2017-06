Laptele matern, un posibil leac pentru cancer

Laptele matern este testat ca posibil tratament pentru cancer, după ce s-a descoperit întâmplător că acesta conţine o substanţă care ucide celulele canceroase.

După ce au fost folosite injecţii cu substanţa minune din laptele matern în cazul unor pacienţi cu cancer la vezica urinaă, cercetătorii de la Universitatea Lund din Suedia au constatat că aceştia au reuşit să elimine prin urina ceulele cancerigene moarte, mărind speranţele pentru dezvoltarea unui tratament cu potenţial mare de vindecare a bolii.Testele de laborator arată ca această substanţă, cunoscută sub denumirea de "Hamlet" are capacitatea de a distruge celulele canceroase, fără să le afecteze pe cele sănătoase. "Este absolut incredibilă capacitatea acestei substanţe de a ţinti tumorile şi de a ucide celulele canceroase", explică pentru DailyMail Catharina Svanborg, specialistul care a făcut această descoperire.Se pare că laptele matern conţine o proteină numită alfa-lactalbumină care se transformă într-un puternic agent anticancerigen odată ajunsă în intestine.Descoperirea a fost făcută întâmplător în timp ce oamenii de ştiinţă căutau un noi substanţe antibiotice. "Eram în căutarea unor noi agenţi cu efect antimicrobian, iar laptele matern este o bună sursă. În timpul acestor teste am descoperit că celulele canceroase mor în contact cu această substanţă din laptele matern. A fost o descoperire care ne-a surprins pe toţi", explică coordonatoarea studiului.Specialiştii au programat teste clinice pentru a verifica şi a înţelege pe deplin eficienţa substanţei cunoscută sub denumirea de "Hamlet".