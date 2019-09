Cum să procedezi dacă te deranjează parfumul colegilor de serviciu

Nu este întotdeauna simplu să formezi o echipă și să te înțelegi bine cu toți colegii de serviciu, iar parfumul poate fi un obstacol suplimentar în mediul profesional. Congestia, strănutul sau senzația de mâncărime și lăcrimatul ochilor sunt pe lista de simptome alergice care pot fi declanșate neintenționat.

Poate ți se pare că parfumul face parte din identitatea unei persoane și că nu are sens să creezi o ținută interesantă dacă nu o vei completa și cu mirosul favorit, dar pentru multe persoane poate reprezenta o problemă de sănătate. În momentul în care lucrezi într-un spațiu comun trebuie să iei în calcul și cum te afectează mirosurile din jurul tău sau ce efect are parfumul tău asupra celorlalți.

„O fostă colegă de serviciu folosea mereu un parfum floral puternic, care îmi dădea dureri de cap și aveam ochii roșii, ca și cum aș fi fost răcită tot timpul. Ajunsesem să-mi fie teamă să ajung la serviciu pentru că știam că nu mă voi opri din strănutat până după-amiaza”, povestește Danielle Henry, specialist marketing din Washington.

Orice miros din apropierea ta poate influența aspectul pielii, accentuând rozaceea sau acneea. În plus, va crea manifestări specifice alergiilor la polen sau praf. „O colegă de-ale mele folosea des un parfum intens, care îmi dădea migrene care durau două zile. Am fost nevoită să iau un tratament medicamentos foarte puternic în încercarea de a le controla și am învățat să respir numai pe gură în apropierea ei”, spune Grace Gold, scriitoare din New York.

„Există foarte multe persoane care au dificultăți în fiecare zi din cauza parfumului celorlalți. Consider că pe măsură ce fiecare firmă impune o politică de evitare a parfumurilor, oamenii încep să fie mai conștienți de consecințele medicale pe care le poate avea mirosul lor favorit. În prezent echipele de lucru devin din ce în ce mai receptive la sensibilitatea la mirosuri, care nu se rezumă la preferințele personale, ci poate cauza disconfort accentuat pentru persoanele alergice”, explică dr. Alison Green, psiholog.



Nu este ușor să ridici această problemă, mai ales dacă sensibilitatea la parfumuri nu este luată în serios

„Colega mea era foarte drăguță și îmi prelua o parte din atribuții de fiecare dată când plecam în concediu, așa că am încercat să suport parfumul de dragul ei. , povestește Danielle. , povestește Danielle.

Dr. Green este de acord că este nevoie de curaj pentru a ridica această problemă, dar recomandă să se încerce mai întâi rezolvarea ei direct cu respectivul coleg.

„Este foarte important să-i clarifici că nu înseamnă că nu îți place parfumul, ci că este vorba despre simptome alergice pe care nu le poți controla. De obicei vei obține o reacție de enervare dacă dai impresia că ți se pare că folosește prea mult parfum sau că îți displace aroma loțiunii. Pentru a evita o reacție defensivă este mai util să clarifici că ai o alergie și că anumite parfumuri nu te lasă să respiri sau îți provoacă migrene”, recomandă dr. , recomandă dr.Green. Dacă această abordare nu funcționează te poți adresa unui manager sau departamentului de resurse umane, evidențiind permanent că este vorba despre o problemă medicală, nu despre o preferință pentru anumite mirosuri.



A remarca un parfum nu este același lucru cu a te simți rău din cauza lui

Este o diferență imortantă pentru că este cu totul altceva să ai simptome alergice. „M-am dat cu un parfum cu flori de portocal într-o zi, care era puțin dulce, dar destul de proaspăt pentru zi și a fost observat. Cineva a întrebat sarcastic ce parfum este și m-a deranjat faptul că până și un miros proaspăt dădea naștere la ironii. Am realizat că în unele situații simplul fapt că se simte mirosul parfumului pare a fi o problemă. De atunci nu am mai purtat parfum la serviciu, deși am o colecție vastă. Nu vreau să am parte de comentarii negative”, spune Barbara Herman.