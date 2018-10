Care este legătura dintre cazeină și cancer?

Te atrage gustul dulce al laptelui și presupui automat că este benefic? Află mai multe despre cazeină, proteina din lapte, și efectele ei asupra organismului.

Majoritatea persoanelor consideră că laptele are un gust plăcut și nu l-ar refuza, însă studiile realizate au început deja să schimbe alimentația multor familii. Cu toate acestea, pentru multe persoane este dificil să-și imagineze un meniu fără produse lactate și chiar există cazuri documentate de anxietate cauzată de excluderea brânzei din dietă.

Reclamele și imaginea pozitivă creată au încurajat multe generații să consume des lapte și alte produse de acest tip, însă oamenii de știință au început să pună la îndoială beneficiile lor. Teama principală care apare atunci când decizi să nu mai consumi lactate este că vei avea probleme cu fracturile sau că dantura se va deteriora. Dacă te informezi complet, vei constata că aceste temeri nu sunt fondate și, mai ales, că un consum frecvent de lactate ar putea să-ți pună în pericol sănătatea. Laptele din surse vegetale cum sunt laptele de migdale, cânepă sau de soia sunt alternative utile și există și alte modalități pentru a consuma suficient calciu.



Ce este cazeina?

Laptele tuturor animalelor este compus din cazeină și zer. Concentrațiile diferă, dar laptele de vacă are cea mai mare concentrație de cazeină, aproximativ 87%. Foarte des laptele de vacă este comparat cu laptele de mamă, ca dovadă că putem bea lapte de la o vârstă foarte fragedă, însă cele două nu au aceeași compoziție. Astfel, laptele de mamă conține 2,5g de proteine, în timp de laptele de vacă are 8,2g, iar raportul dintre cazeină și zer este de 80/20 pentru laptele de vacă și de 40/60 pentru laptele de mamă. Laptele de vacă are un conținut mult mai ridicat de proteine și cazeină și nu poate fi considerat un echivalent pentru laptele de mamă.

De asemenea, trebuie luat în calcul și ce se întâmplă în perioada în care bebelușul este alăptat. Într-un an greutatea lui se triplează, dar în cazul vițeilor creșterea în greutate este de 1566%. Acesta este motivul pentru care vițeii au nevoie de mai multă cazeină decât oamenii. Este singura perioadă în care animalele cresc atât de mult într-un interval scurt. După aceea, nevoile de proteine scad și este suficient să reprezinte 10% din totalul zilnic de calorii.



Care sunt fazele cancerului?

Pentru a înțelege ce se întâmplă în organism atunci când consumi lactate este esențial să știi care sunt diferitele faze ale cancerului.



Boala avansează în 3 stadii:



1. Inițierea

Fiecare persoană are în organism anumite substanțe cancerigene. Stilul de viață modern, contactul cu poluarea, conservanții, pesticidele și radicalii liberi cresc foarte mult probabilitatea ca fiecare dintre noi să fi fost expus unei substanțe nocive până la vârsta adultă. Indiferent dacă este vorba despre un agent cancerigen din mediu sau din alimentație, acesta poate fi absorbit în sânge și transportat spre diferite țesuturi.În această fază se poate declanșa boala.



2. Multiplicarea

În această etapă celulele maligne se grupează și formează tumori. Este un proces lent, care poate dura luni sau chiar ani. Rolul negativ al cazeinei apare în această fază. Stimulează dezvoltarea celulelor maligne până când se ajunge la îmbolnăvire.



3. Progresia

Progresia este faza finală a cancerului, din momentul în care boala este diagnosticată. În unele cazuri se ajunge la metastază, când celulele care au format tumoarea inițială se răspândesc și în organele sau țesuturile adiacente, de exemplu spre oase sau ficat.



Studii legate de proteinele animale și cancer

Dr. Colin Campbell, specializat în nutriție, toxicologie și biochimie a realizat un studiu asupra copiilor subnutriți din Filipine. În acel moment se încerca găsirea unei metode pentru a hrăni rapid copiii care sufereau de foame, dar specialistul a observat că foarte mulți copii din familiile înstărite aveau o formă rară de cancer de ficat, în timp ce copiii săraci nu prezentau această maladie. După ce le-a comparat dieta, medicul a ajuns la concluzia că diferența consta în cantitatea foarte ridicată de proteine animale din dieta copiilor din familiile înstărite. În continuare a realizat peste 300 de studii pentru a demonstra legătura dintre cazeină și cancer.

Astfel, a constatat că atunci când organismul este expus la factori carcinogeni contează foarte mult nivelul de proteine animale din meniul zilnic.Dacă proteinele animale reprezintă 5% din totalul de calorii de obicei celulele maligne nu se pot manifesta, în timp ce un consum de proteine animale de 20% favorizează apariția bolii. Rezultatele obținute sunt confirmate și de cercetările realizate în India.



Cât de nociv este consumul de lapte?

Laptele are un conținut ridicat de calciu, dar acest lucru reduce cantitatea de vitamina D din organism, ceea ce poate spori riscul de cancer. De asemenea, majoritatea produselor lactate conțin multe grăsimi, care modifică activitatea hormonală putând afecta rezistența organismului în fața bolii. Produsele lactate determină creșterea sintezei hormonului IGF-1 în sânge, ceea ce poate crește semnificativ riscul de cancer la sân sau de prostată.

În afară de aceste considerente, nu trebuie să uiți că laptele are drept rol susținerea creșterii și dezvoltării rapide a vițeilor, ceea ce poate însemna și o proliferare mai rapidă a celulelor maligne.

De asemenea, lactatele pot favoriza și cancerul ovarian, care este influențat negativ de galactoză, un tip de zahăr provenit din lactoză. Iaurtul, brânza și produsele fără lactoză conțin cantități ridicate de galactoză.