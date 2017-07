10 alimente pe care le considerăm sănătoase, dar care reprezintă o ameninţare

Dacă nu poţi renunţa complet la ele, cea mai bună soluţie e să limitezi consumul lor sau să găseşti o alternativă dacă e posibil.

Stridii crude

Suc proaspăt

Friptura rare

Boabe încolţite

Lapte proaspăt

Varza de Bruxelles crudă

Peşte de râu fiert sau supă de peşte

Produse din carne

Alimente ambalate care conţin 2 sau mai multe ingrediente

Legume şi fructe pre-spălate şi tăiate

Avocatul american Bill Marler a lucrat la cazuri de toxiinfecţie alimentară de mai bine de 20 de ani. În acest timp, acesta a devenit expert în domeniu şi a decis să împartă cu întreaga lume de ce el nu ar mânca niciodată fructe de mare crude. Datorită încălzirii apei din oceanul planetar, crustaceele crude sunt un teren favorabil pentru multe specii noi de bacterii. Stridiile gătite cu sos picant sunt delicioase şi pot constitui cea mai bună alternativă de consum.Sucul stors proaspăt poate provoca infecţii cu viruşi şi bacterii. În acest caz, riscul depăşeşte beneficiul. Dacă doreşti să consumi o băutură, cea mai bună soluţie sunt sucurile pasturizate. Cu toate acestea, dacă vrei să nu pierzi vitamintele pe care fructele ţi le poate oferi, atunci indicat e să consumi fructe proaspete.Temperaturile sub 71°C nu ucid E. coli și salmonella conţinute în carne. Indicat ar fi consumul fripturilor medium rare sau bine făcută.E. coli și salmonella se găsesc în alimente mult mai des decât credezi. De asemenea, putem considera sănătoase doar boabele care nu au fost tratate chimic, iar acest lucru e foarte greu de verificat. Ar trebui cosumate doar boabele care au fost înmulţite în conformitate cu aceste reguli sau seminţe crude(in, dovleac, floarea soarelui), care nu sunt mai puţin benefice.Condiţiile în care laptele proaspăt e obşinut nu pot fi numite sterile, indiferent de grija cu care se acţionează. Prin urmare, există posibilitatea viruşilor şi a bacteriilor în lapte, care pot fi distruse doar prin fierbere. Cea mai bună soluţie e laptele fiert sau pasteurizat.În ultimii 20 de ani, Bill Marler a avut 30 de cazuri de toxiinfecţie alimentară cu varza de Bruxelles crudă. Pentru a evita E. coli și salmonella, este mai bine să prăjeşti sau să coci varza de Bruxelles la o temperatură de cel puțin 160°C.Oamenii de ştiinţă spanioli de la Universitatea din Sevilla au descoperit că peştele gătit în apă, fiert, ucide numai 18% din cianotoxinele care pun în pericol viața.Substanțele dăunătoare rămase devin un concentrat de toxine. Peştele aburit e o alternativă pentru că un experiment a arătat că acest mod de gătit omoară 26% din cianotoxine.Studiile americane confirmă că şi cele mai scumpe şi mai bune produse din carne conţin nitraţi şi nitriţi, care pot provoca cancer. 1 kilogram de cârnaţi conţine 400% mai multă sare şi 50% mai multă grăsime decât aceeaşi cantitate de carne de vită. O alternativă e carnea proaspătă, de preferat de casă, care consumată cu pâine şi unt nu e mai rea decât cârnaţii.Producătorii folosesc hidroxianizol butilat(BHA) și butilhidroxitoluen(BHT) ca şi conservanți. Dozele mari de aceste substanțe provoacă tulburări hormonale. În plus, consumul regulat de BHA cauzează dezvoltarea tumorilor de cancer. O alternativă sunt conservele şi alimentele făcute chiar de tine, cele mai indicate sunt mesele proaspete pregătite în fiecare zi.Fructele şi legumele care sunt vândute spălate şi tăiate au trecut deja prin mâinile mai multor persoane. Cu cât mai mulţi oameni ating mâncarea, cu atât creşte şansa de a se contamina cu bacterii. Cel mai indicat e să cumperi legume şi fructe proaspete pe care să le tai tu acasă.Sursă: brightside