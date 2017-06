Totul despre sfeclă: beneficii și cum se mănâncă

Sfecla, uimitoarea legumă de culoare roșie, aduce beneficii foarte importante pentru sănătate.

Ce ar trebui să știi despre sfeclă?

Care sunt beneficiile aduse de sfeclă sănătății?

Cum să mănânci sfecla?

Datorită nivelurilor ridicate de agenți antioxidanți și antiinflamatori, poți mânca sfeclă chiar și pentru a preveni cancerului. Iată mai multe lucruri pe care ar trebui să le știi despre sfeclă!Sfecla este o sursă excelentă de diferite substanțe nutritive, cum ar fi fibrele, vitaminele și mineralele, precum și un aport scăzut de calorii. Mai exact, 100 de grame de sfeclă crudă conțin: 2,8 grame de fibre, 1,6 grame de proteine, 27% din doza zilnică de folați, 14% din doza recomandată de mangan, 10% din cea de fier și 7% din doza zilnică de potasiu. În plus, sfecla conține vitamina B, vitamina C și vitamina C.Consumul de suc de sfeclă duce la scăderea semnificativă a tensiunii arteriale. Sfecla poate face acest lucru datorită conținutul bogat de nitrați pe care îl are și care ajută vasele de sânge să se relaxeze și, în consecință, să îmbunătățească circulația.Pe lângă scăderea tensiunii arteriale, nitrații regăsiți în acest aliment te ajută să ai performanțe sportive mai bune, precum și o rezistență crescută, doarece îmbunătățesc oxigenarea musculară în timp ce faci activități fizice intense. S-a dovedit că cicliștii ar putea pedala cu 15% mai mult atunci când beau suc de sfeclă.Sfecla conțină betaină, care este un aminoacid ce stimulează sănătatea hepatică, deoarece reduce grăsimea de la nivelul ficatului, crește nivelul de enzime detoxifiante și reduce dimensiunea ficatului în cazul persoanelor cu diabet zaharat.Culoarea roșie a sfeclei provine de la pigmentul betacyaninis. Acest pigment poate suprima creșterea celulelor canceroase și, prin urmare, are succes în combaterea diferitelor tipuri de cancer.Sfecla conține compuși betainici, care pot combate inflamațiile. Proprietățile antiinflamatorii ale sfeclei au fost confirmate într-un studiu realizat de o echipă de cercetători greci, ajungând la concluzia că betaina din sfeclă a redus markerii de inflamație.Cumpără sfeclă cât mai proaspătă și mai mică, dacă vrei să eviți curățarea anevoioasă a cojii. Poți să o păstrezi în frigider timp de 3 săptămâni și să o scoți atunci când vrei să o prepari. O poți consuma crudă în salate, combinată cu alte legume. De asemenea, o poți fierbe, mura sau carameliza. Poți face chiar și suc de sfeclă. Cu alte cuvinte, poți prepara sfecla după bunul plac pentru a-i activa substanțele nutritive.