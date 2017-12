Semne care indică o deficiență de vitamina C în corp

Deși deficiența de vitamina C nu este rar întâlnită, s-ar putea să nu fii atentă la semnalele de alarmă pe care le trage corpul tău.

Vitamina C este o vitamină solubilă în apă, de care are nevoie organismul pentru nenumărate funcții zilnice. Având în vedere că nu poate fi stocată în corp, dezvoltarea unei deficiențe de vitamina C poate apărea mai ușor decât te-ai aștepta. Iată care sunt semnele care indică o deficiență de vitamina C!









Dacă ai observat unul dintre următoarele simptome, s-ar putea să ai un deficit de vitamina C în corp.





1. Sângerarea gingiilor





Gingiile sunt formate parțial din colagen, motiv pentru care tind să fie mai sensibile atunci când nivelul vitaminei C din organism scade. Acestea pot sângera mai mult, iar din moment ce vitamina C ajută la vindecarea rănilor, o deficiență înseamnă că gingiile care sângerează nu se vindecă la fel de repede. Umflarea gingiilor este un rezultat al inflamației, un proces în care vitamina C are un rol important de spus datorită proprietăților antioxidante. Aportul adecvat de vitamina C s-a dovedit a fi benefic pentru îmbunătățirea sănătății gingiilor și reducerea inflamației.





2. Sângerări nazale frecvente





Sângerările nazale apar atunci când vasele mici de sânge din nas se sparg, așa că sângerările nazale sunt un semn al vaselor sanguine slabe.Vasele de sânge sunt întărite de colagen, iar o deficiență de vitamina C poate duce la slăbirea vaselor de sânge, făcându-le să se spargă și să ducă la sângerări nazale frecvente.





3. Păr uscat și despicat





Atunci când părul este sănătos și strălucitor, este un semn bun și înseamnă că ai o dietă echilibrată. Când vârfurile se tocesc, iar părul este uscat, este posibil să ai o deficiență de vitamina C. Părul depinde de colagen atunci când vine vorba de puterea și sănătatea sa. Când ai prea puțină vitamina C în corp, producția de colagen scade, ducând la un păr fragil, care cade ușor.





4. Vindecare lentă a rănilor





Mecanismul de vindecare al organismului depinde în mare parte de vitamina C. Răspunsul imun care funcționează pentru a repara rănile și pentru a lupta împotriva infecțiilor se bazează pe vitamina C. Substanța nutritivă ajută, de asemenea, la formarea de colagen, care întărește țesutul cicatrizat care se formează peste răni. Când ai un deficit de vitamina C, acest proces este mai puțin eficient, cauzând sângerări îndelungate și un proces de vindecare mai încet.