Există migrene și acele dureri de cap care nu te lasă să te concentrezi absolut deloc. Acestea apar în momentul în care vasele de sânge, mușchii și nervii de la nivelul capului sunt stimulați peste măsură. Însă iată care sunt diferențele dintre durerile de cap și migrene!

Cum poți diferenția durerile de cap de migrene?

1. Durerile de cap obișnuite apar în diferite părți ale capului

2. Durerile de cap trec cu ajutorul medicamentelor

3. Migrenele vin la pachet cu diverse sensibilități

4.

5. Migrenele apar în locații mai specifice

6. Migrenele sunt însoțite de tulburări vizuale

Durerile de cap obișnuite sunt dureroase, incomode și intervin în starea de bine pe care ai putea să o ai în lipsa lor. Acestea apar în diferite locuri de la nivelul capului. Majoritatea sunt prezente în spatele, fața sau în partea superioară a capului. Acestea declanșează o strânsoare, care îți poate limita puterea de concentrare.Durerile de cap obișnuite pot dura de la 30 de minute până la câteva zile, dar pot fi diminuate cu ajutorul medicamentelor. Poți ruga medicul să-ți recomande pastilele perfecte pentru problema ta, după care să-ți reiei ziua, concentrându-te asupra activităților tale.Migrenele sunt definite ca un anumit tip de durere de cap, care este mai intensă și are simptome în plus față de durerea obișnuită de cap. Printre simptomele obișnuite ale migrenelor se numără și: durerea pulsantă care poate fi de la moderată până la severă, precum și sensibilități sporite la sunet, miros sau lumină. De aceea, s-ar putea ca o persoană care suferă de migrene să prefere o cameră întunecată și liniștită.În general, migrenele sunt declanșate de factori specifici. Cei mai cunoscuți declanșatori sunt: stresul, reacțiile adverse la un anumit aliment, foamea și deshidratarea.De obicei, migrenele sunt localizate în zona din spatele ochilor. Ai simțit vreodată că ochii tăi se simt ca două bombe pe cale să explodeze atunci când ai o migrenă?Unul dintre indicatorii cheie ai unei migrene este reprezentat de simptomele auxiliare, după cum spuneam mai sus. Iar pe lângă durerea debilitantă, apar și tulburări vizuale. Migrenele pot veni la pachet cu o varietate de alte simptome, inclusiv vărsături, sensibilitate la lumină și sunet și distorsiuni vizuale, conform specialiștilor. Un alt efect secundar al migrenelor pe care nu îl luăm de prea multe ori în calcul apare sub forma umflăturilor și vânătăilor. Acuitatea vizuală scade în timpul migrenelor, iar multe persoane pot ajunge să se lovească de diferite obiecte în mod accidental.