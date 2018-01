Consumul regulat de ibuprofen poate duce la infertilitatea bărbaților

Consumul regulat de analgezice poate duce la infertilitatea bărbaților. Iată ce spun studiile!

Știai că un consum regulat de ibuprofen are efecte negative asupra organismului? Studiile spun că poate duce la infertilitatea bărbaților



Un studiu publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences a descoperit că utilizarea regulată de ipubrofen poate duce la hipogonadism compensat, o afecțiune care poate provoca infertilitate, disfuncție erectilă, depresie și pierderea masei osoase și musculare, printre altele. Afecțiunea aceasta este observată cel mai frecvent la fumători și la vârstnici, dar noile cercetări sugerează că pot fi afectați și tinerii.



Cercetătorii au recrutat 31 de bărbați sănătoși cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani. 14 dintre aceștia au luat două doze de 600 de miligrame de ibuprofen pe zi timp de șase săptămâni - o cantitate consistentă de pastile, pe care o iau de obicei sportivii pentru a gestiona durerile. Ceilalți 17 au luat pastile placebo. Ambele grupuri de bărbați au fost supuse testelor de sânge și analizelor hormonale pe tot parcursul studiului. După 14 zile de utilizare a ibuprofenului, cercetătorii au observat niveluri mai ridicate ale hormonului luteinizant din sânge, care echilibrează producția de testosteron și alți hormoni.

După 44 de zile, nivelurile au fost chiar și mai mari. Cu toate acestea, producția de testosteron nu a crescut simultan, rezultând un raport mai mic de testosteron la hormonul luteinizant, adică un semn al hipogonadismului.Cercetătorii au observat, de asemenea, alte întreruperi hormonale între zilele 14 și 44 ale consumului de ibuprofen, sugerând consecințele variate ale hipogonadismului. Apoi, cercetătorii au testat efectul direct al ibuprofenului asupra testiculelor, utilizând probe prelevate de la donatori de organe. Când sunt expuse la niveluri de ibuprofen similare cu cele care ar fi luate pe cale orală, probele au produs mai puțin testosteron după doar 24 de ore. Cu cât este mai mare nivelul de expunere, cu atât este mai dramatic impactul. Exprimarea genetică asociată cu transformarea colesterolului în hormoni steroizi a fost, de asemenea, afectată.Cercetările anterioare au descoperit că băieții născuți de mame care au luat ibuprofen în primul trimestru de sarcină pot avea o dezvoltare testiculară afectată.

Sursă: time