Alimente cu un conținut bogat de vitamina K

Ai observat că faci vânătăi mai des, îți curge sânge din nas sau îţi sângerează gingiile? Atunci s-ar putea să ai o deficiență de vitamina K.

Iată ce alimente te pot ajuta să scapi de aceste probleme!Ce alimente bogate în vitamina K să incluzi în dieta ta?Legumele crucifere, printre care se numără și varza de Bruxelles, broccoliul, chiar și varza și conopida, au un conținut bogat de vitamina K, pe lângă faptul că oferă antioxidanți, fibre, minerale și alte vitamine necesare pentru a susține un nivel ridicat al sănătății. O jumătate de cană de broccoli sau de varză de Bruxelles are aproximativ 220 micrograme de vitamina K. Aceeași porție de varză conține aproximativ 80 de micrograme.Fructele conțin cantități impresionante de fibre și fitonutrienți. În plus, acestea sunt o sursă perfectă de carbohidrați. Un sfert de cană de prune conține 26 de micrograme de vitamina K și foarte multe fibre. O cană cu afine sau mure are 29 de micrograme de vitamina K. Iar tu trebuie doar să le mănânci crude sau să le incluzi într-un mic dejun sănătos alături de cereale, pentru a te bucura de toate substanțele nutritive pe care le conțin.Uleiurie de rapiță și soia conțin 20-27 de micrograme de vitamina K per lingură, pe când celelalte uleiuri vegetale au doar 2-4 micrograme din această vitamină benefică organismului.Maioneza și margarina conțin niveluri moderate de vitamina K.Ierburile verzi, care au cantități semnificative de agenti antioxidanți și te ajută să amâni procesul intern de îmbătrânire, sunt cunoscute și pentru conținutul bogat de vitamina K. De exemplu, în 100 de grame de pătrunjel regăsim 164 de micrograme, coriandrul conține 310 micrograme, iar în aceeași cantitate de busuioc vom regăsi 410 micrograme de vitamina K. Așa că este timpul să facem o plimbare prin piață și să beneficiem de proprietățile acestor ierburi verzi. Iar dacă nu vrei doar să le adaugi la diferite preparate, poți încerca oricând o rețetă de pesto.Dacă nu ai mai auzit până în prezent de natto, acesta este un preparat japonez realizat din soia fermentată și se servește mai ales la micul dejun. În 100 de grame de natto regăsim 1000 de micrograme de vitamina K. Supa miso, un alt preparat obținut din soia fermentată, conține aproximativ 15-30 de micrograme per porție.