Unele obiceiuri zilnice influențează puternic sănătatea creierului. Ce să faci ca să-ți protejezi neuronii și să ai mereu o dispoziție bună?

Chiar dacă nu ne dăm seama, unele lucruri pe care le considerăm fără importanță pot să-și pună puternic amprenta asupra creierului. Un astfel de exemplu ar fi obiceiul de a ne plânge mereu de viața noastră, precum și o inventariere zilnică a nemulțumirilor personale pe care le tot adunăm. Multe lucruri pe care le facem zilnic au un impact puternic asupra creierului, de aceea este important să le conștientizăm și să încercăm să facem schimbările care ne îmbunătățesc starea de spirit.









7 lucruri care influențează puternic sănătatea creierului









Încetează să te mai plângi de orice!

Obiceiul de a te lamenta mereu este unul foarte nociv pentru sănătatea creierului, avertizează specialiștii care susțin că el poate să producă schimbări la nivel cerebral, favorizând stările negative și chiar depresia. În loc să te plângi mereu de cât de grea este viața, este mai bine să faci ceva care îți poate schimba dispoziția, cum ar fi o plimbare în aer curat și soare sau câteva minute de meditație. Psihologii de la Universitatea North Carolina au constatat în urma unui experiment că persoanele care includ zilnic 20 de minute de meditație, încercând să-și îndrepte atenția către gânduri pozitive au o stare psihică mai bună, un risc mai scăzut de îmbolnăvire și sunt mai responsabile cu viața lor.









Nu uita să fii recunoscătoare pentru ceea ce ai!

Găsește cel puțin 3 lucruri pentru care poți să fii recunoscătoare la finalul unei zile. Acst obicei te va ajuta să conștientizezi lucrurile frumoase pe care le ai și să le apreciezi mai mult. De asemenea, acest exercițiu stimulează secreția serotoninei cu rol important în buna funcționare a creierului, după cum susține publicația The Journal of Psychiatry and Neuroscience. La finalul zilei gândește-te la trei aspecte pozitive din timpul zilei și notează-le pe o foaie dacă te ajută mai mult!









Spune cu voce tare gândurile negative!

Sau dacă nu te simți confortabil să le spui cu voce tare poți să notezi pe o foaie toate gândurile negative care-ți trec prin cap într-o zi. Oamenii de știință consideră foarte util acest exercițiu, deoarece prin efectuarea lui se reduce activitatea amigdalei, sediul emoțiilor noastre de frică și anxietate, astfel că nivelul de stres va fi vizibil diminuat și apare starea de bine, echilbrul.









Nu te izola! Petrece mai mult timp alături de oamenii care-ți plac

Un studiu apărut în 2010 și realizat de oamenii de știință de la Universitatea Michigan arată că petrecerea timpului alături de prietenii care-ți dau o stare bună are un impact semnificativ asupra creierului.Creierul tău poate să sufere modificări pozitive atunci când te înconjori cu prieteni inteligenți și pozitivi, deoarece atitudinea lor este contagioasă și se transmite.









Îmbrățișează pe cineva!

S-a demonstrat de nenumărate ori că îmbrățișările au un efect magic asupra creierului. Acest obicei determină eliberarea dopaminei, hormonul plăcerii. De aceea te vei simți imediat o stare de siguranță și relaxare. Specialiștii au constatat că îmbrățișările scad tensiunea arterială, reduc stresul și îmbunătățesc starea psihică.





Încetează să faci mai multe lucruri deodată (multitasking)!

Avem impresia că dacă vorbim la telefon, navigăm pe internet și scriem un sms în același timp avem capacitatea de a fi multitasking. Însă, studiile arată că atunci când încercăm să ne concentrăm pe mai multe lucruri deodată se reduce productivitatea cu până la 40%. Prin urmare, este mult mai eficient să te concentrezi pe un singur lucru mai mult timp, iar după ce-l termini să te răsfeți cu o pauză, o ceașcă de ceai/cafea sau un telefon rapid.









Muzica potrivită face minuni!

Muzica are un impact semnificati asupra creierului și te poate ajuta să mărești productivitatea. Atunci când asculți muzica preferată care te ajută să te concentrezi mai bine poți să lucrezi relaxată și să fii mult mai eficientă.





Nu uita că mai sunt și alte lucruri care influențează puternic sănătatea creierului, cum ar fi râsul, un somn scurt revigorant, un animal de companie, o plimbare în aer curat, precum și petrecerea timpului în soare sau într-un spațiu luminos.