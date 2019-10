Uleiul de Maracuja tratează acneea, elimină ridurile și petele pigmentare

Ai un regim complex de îngrijire a tenului dar nu vezi rezultatele pe care ți le dorești? Uleiul de Maracuja (fructul pasiunii) poate vindeca rapid acneea, netezește pielea și neutralizează petele datorate expunerii excesive la soare sau înaintării în vârstă.

Numele lui sună exotic, dar beneficiile pe care ți le poate oferi te vor convinge să-l incluzi în ritualul tău de înfrumusețare zilnic. Uleiul de Maracuja provine din America de Sud și este deja utilizat în toate colțurile lumii pentru hidratarea și întinerirea pielii.



Iată ce avantaje vei obține dacă vei folosi uleiul de Maracuja pentru a-ți răsfăța pielea zilnic:



1. Hidratarea optimă

Uleiul de Maracuja conține 75% acid linoleic, un acid gras esențial care fortifică bariera de protecție a pielii. Se regăsește în mod natural în sebumul produs de piele, dar în cazul în care tenul se deshidratează, este afectat de eczemă sau de temperaturile scăzute va fi nevoie să aplici un tratament util pentru a proteja pielea.

Datorită conținutului ridicat de acid linoleic acest ulei reface zonele descuamate sau aspre, stopează exfolierea excesivă și redă elasticitatea pielii. Nu astupă porii și nici nu va face pielea lucioasă ori lipicioasă, fiind util atât pentru tenul uscat, cât și pentru cel mixt sau gras.

Indiferent dacă uscarea pielii intervine zilnic sau doar ocazional este foarte bine să ai la îndemână ulei de Maracuja pentru a-l aplica pe zonele afectate. Dacă este vorba despre porțiuni mai mari de pe corp afectate de eczemă specialiștii îți recomandă să-l diluezi cu ulei de jojoba în proporție de 1 la 1 pentru a putea să-l întinzi mai rapid.



2. Efectul antiinflamator

Uleiul de fructul pasiunii este ideal pentru a calma pielea inflamată sau iritată. Poate fi vorba despre înroșirea accentuată sau senzația de arsură asociate cu rozaceea, de eczema cronică, psoriazis sau dermatită seboreică manifestată la nivelul tenului. În fiecare caz merită să aplici câteva picături de ulei de Maracuja pe piele pentru a elimina mâncărimile sau roșeața.Oferă tenului combinația potrivită de nutrienți pentru a-i reface echilibrul. Nu ceda tentației de a te scărpina și nici nu aplica pudră sau fond de ten. Ia mereu la tine o sticulță de ulei de Maracuja pentru a-l putea aplica de fiecare dată când ai nevoie.



3. Tratarea acneei

Știai că majoritatea persoanelor care suferă de acnee prezintă o deficiență de acid linoleic la nivelul pielii? Hidratarea epidermei cu acest ulei bogat în acid linoleic va reface echilibrul, prevenind atât deshidratarea, cât și producția excesivă de sebum. Pentru a grăbi vindecarea coșurilor și a preveni formarea cicatricilor specialiștii îți recomandă să aplici 3-4 picături de ulei pe tot tenul dimineața și seara, după ce te-ai spălat pe față. Poate fi utilizat și în loc de demachiant, înlăturând cu succes urmele de praf, sebum sau impurități care favorizează punctele negre și acneea.



4.

Uleiul de Maracuja are un efect intens antioxidant și conține nutrienți care luptă împotriva semnelor de îmbătrânire. Este bogat în vitamina E, care neutralizează efectul nociv al razelor ultraviolete, previne uscarea și crăparea pielii. De asemenea, conține vitamina C, un ingredient important pentru eliminarea petelor pigmentare, reducerea liniilor de expresie și a ridurilor și revitalizarea tenului. Acest ulei combate aspectul tern al pielii, te ajută să ai un look întinerit și deschide ușor pielea la culoare, netezind semnele de oboseală, eliminând cearcănele și chiar ridurile adânci. Nu ezita să începi să-l folosești indiferent câte zile de naștere ai sărbătorit deja. Efectele nu se vor lăsa așteptate.