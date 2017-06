Cum să foloseşti turmericul? 10 întrebuinţări pe care e bine să le ştii

Este un ingredient folosit de peste 4000 de ani şi are puternic efect antiinflamator. Descoperă cum să foloseşti turmericul ca să beneficiezi de efectele sale terapeutice!

Iată 10 întrebuinţări inedite ale turmericului:

1. Turmericul te scapă de acnee

2. Turmericul albeşte dantura

3. Turmericul întăreşte firul de păr

4. Turmericul ameliorează durerile articulare

5. Turmericul te ajută să slăbeşti

6. Turmericul grăbeşte vindecarea rănilor şi a arsurilor

7. Turmericul redă strălucirea tenului

8. Turmericul are efect anticancerigen

9. Turmericul întăreşte imunitatea

10. Turmericul ameliorează durerile în gât

Chiar dacă nu eşti încă foarte bine familiarizată cu această pulbere galbenă care se numeşte turmeric, faptul că aduce o mulţimne de beneficii pentru organism trebuie să te determine să îi dai o şansă. Turmericul are un puternic efect antiinflamator, ameliorând diverse tipuri de dureri.Datorită substanţei active, numită curcumină, turmericul împiedică formarea, proliferarea şi invazia cancerului. Un studiu din 1987 a investigat efectele curcuminei asupra capacităţii toxinelor de a altera ADN-ul şi au descoperit că curcumina este antimutagen eficient împotriva mai multor substanţe ce cauzează cancer, dar acest lucru a fost un studiu in vitro, adică în eprubetă.De asemenea, turmericul are grijă de sănătatea inimii, a creierului şi creşte imunitatea. Şi fumătorii pot să beneficieze de efectele puternice ale turmericului s-a dovedit că împiedică apariţia mutaţiilor genetice cauzate de fumul de ţigară.Acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru care ar fi bine să introduci acest condiment în alimentaţia ta. Poţi să faci un turmeric latte care este o băutură delicioasă cu un puternic efect antiinflamator sau să îl foloseşti când faci orez, tocăniţe, supă cremă de linte. Însă, pe lângă aceste întrebuinţări mai sunt şi altele pe care probabil nu le cunoşti.Amestecă 1 lingură de suc pur de aloe vera cu 1/4 linguriţă de turmeric. Aplică această pastă pe zonele cu probleme, lasă să acţioneze 10-15 minute, după care spală faţa. Se repetă acest procedeu de 2-3 ori pe săptămână.Pune periuţa de dinţi în ulei de măsline, după care se trece prin pulbere de turmeric. Spală dinţii cu acest amestec timp de 3 minute, după care clăteşte foarte bine. Se repetă acest truc de 2-3 ori pe săptămână.O mască făcută din 50 mililitri de ulei vegetal amestecat cu 1 lingură de turmeric se aplică pe rădăcinile părului şi se lasă să acţioneze timp de 30 de minute. Apoi se spală părul în mod obişnuit. Este recomandat să apelezi la acest mic truc de 2-3 ori pe lună pentru a obţine rezultate.Se face o pastă amestecând 1 lingură de turmeric cu 1 lingură de miere de albine şi 2-3 căţei de usturoi zbrobiţi.Apoi se aplică pasta pe zona dureroasă timp de 15-20 de minute. Repetă acest mic truc în fiecare zi timp de două săptămâni.Amestecă un pahar cu lapte cu o jumătate de linguriţă de turmeric pentru a obţine o băutură care are rolul de a accelera metabolismul şi reduce pofta de mâncare. Este recomandat să bei câte un pahar dimineaţa şi seara.Se face o pastă din 1/2 linguriţă de turmeric cu 1/2 linguriţă pulbere de ghimbir şi puţină apă care se aplică pe o rană superficială după care se aplică un plasture.Se face o mască amestecând 1 linguriţă de turmeric cu 1 linguriţă de lapte şi 1 linguriţă de miere de albine. După ce ai făcut o baie de aburi stând deasupra unui vas cu apă fierbinte amestecată cu uleiuri esenţiale se aplică această pastă pe ten şi gât, lăsând-o să acţioneze 10-15 minute. Se îndepărtează apoi cu apă călduţă şi se repetă tratamentul o dată la două zile timp de o lună.Foloseşte cât de des poţi acest dressing: 1/4 linguriţă de turmeric se amestecă cu 1/2 linguriţă ulei de măsline extravirgin şi puţin piper negru proaspăt măcinat. Poţi să mai adaugi puţină zeamă de lămâie pentru a face un dressing perfect pentru orice salată. Bea şi un ceai verde după ce ai consumat o salată cu acest dressing, deoarece efectul anticancerigen este amplificat.Amestecă 1/3 cană de turmeric şi 2/3 cană cu apă într-o cratiţă, lăsând amestecul pe foc timp de 10 minute. După ce se răceşte, se toarnă amestecul într-un borcan închis ermetic care se păstrează la frigider. Foloseşte zilnic 1-2 linguriţe din acest amestec într-un pahar cu lapte cald, iar opţional poţi să adaugi şi puţină miere de albine.Amestecă un pahar de apă caldă cu 1/2 linguriţă de turmeric şi 1/2 linguriţă de sare. Se face gargară de trei ori pe zi cu acest amestec pentru a reduce inflamaţia şi durerea de gât.