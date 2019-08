Ce se va întâmpla dacă pui usturoi sub pernă în fiecare seară?

Usturoiul predomină în aroma multor preparate, fiind utilizat pentru a stimula imunitatea, a ține insectele la distanță sau pentru a preveni creșterea colesterolului. Ce se va întâmpla dacă duci lucrurile mai departe și pui usturoi sub pernă înainte să te culci?

Usturoiul are 100 de calorii la fiecare 100g plus un gust foarte intens, care te oprește când vrei să consumi prea mult. De asemenea, conține carbohidrați complecși și proteine, plus sodiu, potasiu, magneziu și vitaminele din complexul B. Alicina din usturoi este componenta care îi dă mirosul pregnant, fiind foarte utilă pentru tratarea infecțiilor. În unele cazuri consumul de usturoi poate elimina virușii mai rapid decât antibioticele. Antioxidanții din usturoi au proprietăți antiinflamatoare și ameliorează toate funcțiile organismului.

Consumul frecvent de usturoi reglează metabolismul, stimulează circulația normală a sângelui, reduce nivelul de colesterol și îți protejează inima. Potrivit specialiștilor, usturoiul previne inclusiv îmbătrânirea prematură pentru că neutralizează activitatea radicalilor liberi care favorizează ridurile și liniile de expresie.



Dar de ce ai pune usturoi sub pernă?

Având în vedere beneficiile semnalate pentru consumul de usturoi probabil pare ilogic să pui usturoiul sub pernă când mergi la culcare. Acest remediu a fost, însă, utilizat o perioadă îndelungată în cadrul medicinei tradiționale pentru a combate insomnia. Alicina are un efect calmant, care te ajută să adormi mai ușor și să ai un somn odihnitor.

La prima vedere este ciudat că un miros atât de puternic are puterea de a te calma, dar a fost testat de foarte multe persoane cu rezultate excelente. Mirosul specific ameliorează respirația pentru că desfundă nasul și eliberează căile respiratorii. Precis știi cât de greu este să adormi când ești răcit, dar dacă vei pune usturoi sub pernă în fiecare seară vei vedea că te vei îmbolnăvi mult mai rar pentru că alicina blochează activitatea enzimelor care permit microbilor să invadeze organismul și să se multiplice.



Alternative

Dacă usturoiul pus sub pernă nu are un efect suficient de puternic pentru tine poți încerca și să consumi 1-2 căței de usturoi exact înainte de a merge la culcare.Datorită combinației de magneziu și potasiu vei avea șanse foarte bune de a dormi profund până dimineața.

Magneziul susține somnul profund, care ajută organismul să se refacă. Reduce activitatea neuronilor la nivelul creierului și al sistemului nervos central și favorizează relaxarea, diminuarea stresului și a anxietății. Potasiul este foarte util pentru a lupta împotriva insomniei pentru că favorizează somnul continuu, prevenind trezitul des în timpul nopții.

Dacă preferi o băutură poți combina laptele cald cu usturoiul. Trebuie să fierbi un cățel de usturoi strivit într-o cană de lapte timp de 3 minute, la foc mic. Lasă să se răcească, apoi adaugă o lingură de miere și bea preparatul cu 30 de minute înainte de a merge la culcare.

Poți încerca și suplimentele pe bază de usturoi în cazul în care nu îți plac deloc gustul și mirosul. Nu vor avea un efect la fel de puternic ca și usturoiul proaspăt, dar dacă le iei frecvent vei obține beneficii.



Efecte adverse și precauții

Dacă ai animale de companie care dorm cu tine trebuie să ții cont că usturoiul este toxic pentru câini și pisici.Nu lăsa căței de usturoi sub pernă dacă nu ești în pat pentru a evita să-l consume când nu ești atent. Pune un cățel de usturoi nou sub pernă în fiecare noapte și aruncă-l pe cel folosit dimineața.

Usturoiul îți oferă beneficii multiple, indiferent dacă preferi să-l mănânci sau să dormi cu el sub pernă. Poți testa ambele variante pentru a te asigura că ai parte de un somn relaxant și odihnitor. Deși este adevărat că în primele zile mirosul ți se va părea puternic, de îndată ce te obișnuiești îl vei asocia cu somnul profund. Având în vedere că usturoiul devine uleios atunci când este strivit este recomandat să înfășori cățelul de usturoi de sub pernă într-un prosop de hârtie pentru a nu păta lenjeria de pat.