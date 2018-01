Ce se întâmplă dacă bei zilnic ceai de ghimbir cu miere de albine?

Este bine să bei zilnic ceai de ghimbir cu miere? Află ce se întâmplă în corp dacă vei consuma în fiecare zi această băutură!

Ghimbirul este recunoscut de secole ca fiind un puternic antiinflamator, iar ceaiul de ghimbir poate să fie un adevărat leac pentru digestie. Este unul dintre ceaiurile pe care merită să le consumi zilnic, deoarece aduce o mulțime de beneficii pentru sănătatea corpului.









Ce se întâmplă dacă bei zilnic ceai de ghimbir cu miere





1. Te ferește sau te scapă de răceală, tuse, durere de cap mult mai repede;

2. Stimulează sistemul imunitar și protejează corpul de boli grave;

3. Calmează durerile articulare;

4. Scade riscul de a suferi accident vascular cerebral;

5. Eliberează sinusurile și te ajută să respiri mai ușor. Datorită unui compus care se regăseşte în compoziţia lui, ghimbirul curăţă căile nazale şi te ajută să respiri uşor;

6. Este o alternativă excelentă la cacaua cu lapte sau ciocolata caldă în sezonul rece;

7. Este un remediu eficient care înlătură senzația de greață și vomă;

8. Stimulează digestia și favorizează absorbția eficientă a nutrienților;

9. Are grijă de ficatul tău. Un studiu apărut în 2012 în publicaţia Indian Journal of Pharmaceutical Sciences arată că ghimbirul cu miere are un efect benefic asupra ficatului, ajutând la buna lui funcţionare;

10. Împiedică depunerea colesterolului pe artere și previne apariția bolilor de inimă.Atunci când este consumat zilnic, ghimbirul amestecat cu miere are un efect spectaculos asupra grăsimilor din corp. El împiedică formarea depozitelor de colesterol, protejând inima de boli grave. Iar atunci când este consumat în combinaţie de ceapa şi usturoiul, efectul protector asupra inimii este unul mult mai puternic;

11. Curăță sistemul limfatic. Sistemul limfatic are o importanţă crucială pentru sănătatea noastră. Când este plin de toxine, riscul de a dezvolta reacţii inflamatorii şi tumori este unul foarte ridicat. Un consum regulat de ghimbir amestecat cu miere curăţă sistemul limfatic, prevenind astfel apariţia diverselor infecţii în corp.













Cum să prepari ceaiul de ghimbir?





Pe lângă rețeta clasică de ghimbir fiert în apă și lăsat la infuzat, descoperă și o altă metodă, amestecând mai multe superalimente. Ai nevoie de:

- 1/4 liguriță de ghimbir pudră sau ras

- 1/4 linguriță cu pulbere de turmeric

- Lapte de cocos

- Miere de albine

- 1 cană cu apă





Se fierbe apa împreună cu ghimbirul și turmericul, lăsâdu-se la infuzat timp de 5 minute.

Se adaugă apoi puțin lapte de cocos și mierea de albine.

Se strecoară amestecul și se consumă cel puțin o cană pe zi.