Beneficiile incredibile pe care le are scorțișoara

Scorțișoara este un ingredient care se folosește în parfumuri, medicină și gătit. Mirosul său ne aduce aminte de iarnă, iar gustul ușor picant îmbunătățește aroma felurilor de mâncare.

Fiind o sursă excelentă de fibre dietetice, fier și calciu, scorțișoara este perfectă pentru sănătate. Iată de ce!Ce beneficii aduce scorțișoara sănătății?Capacitatea antioxidantă a scorțișoarei a fost analizată în nenumărate studii. Scorțișoara este bogată în polifenoli, acid fenolic și antioxidanți flavonoizi, care ajută organismul să lupte împotriva radicalilor liberi și să scadă stresul oxidativ din organism, care duce la îmbătrânire și apariția bolilor.Antioxidanții activi din scorțișoară produc efecte antiinflamatorii puternice, care protejează corpul împotriva apariției unor boli grave cauzate de inflamație.Scorțișoara ar putea îmbunătăți sănătatea inimii, deoarece este eficientă în îmbunătățirea factorilor importanți pentru sănătatea cardiovasculară - nivelurile de colesterol și trigliceride.Scorțișoara are un efect pozitiv asupra nivelului zahărului din sânge la pacienții cu diabet zaharat de tip 2. Aportul de scorțișoară poate reduce semnificativ nivelul glucozei din sânge. Mai mult, un număr mare de studii a arătat un impact pozitiv al scorțișoarei asupra nivelurilor de zahăr din sânge.Conform cercetărilor, efectul antioxidant al scorțișoarei poate fi unul dintre factorii de reducere a riscului stresului oxidativ și a îmbătrânirii celulelor cerebrale, care cauzează afecțiuni neurologice cunoscute sub numele de Parkinson și Alzheimer.Scorțișoara este un agent puternic care luptă împotriva infecțiilor cauzate de diferite bacterii. Un studiu realizat în 2012 a demonstrat efectul puternic al uleiului esențial de scorțișoară împotriva Candida albicans, Candida tropicalis și Candida krusei.Efectele antimicrobiene ale scorțișoarei au fost testate în ceea ce privește eficacitatea împotriva cauzelor cariilor dentare și se pare că sunt mai puternice chiar și decât uleiul de cuișoare. În plus, scorțișoara oferă o soluție puternică pentru protejarea împotriva respirației urât mirositoare.Efectele secundare cauzate de consumul de scorțișoarăCu toate că scorțișoara este un condiment benefic pentru sănătatea umană, trebuie luate măsuri de precauție, în special când vine vorba de dozele mari. Cantitățile mari de scorțișoară pot cauza iritații și roșeață a pielii. Persoanele cu probleme hepatice ar trebui să fie atente, deoarece nivelurile ridicate de scorțișoară pot cauza toxicitate în corp. Aportul de scorțișoară nu este recomandat copiilor, femeilor însărcinate și mamelor care alăptează.