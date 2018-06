Infertilitatea la bărbați - Simptome, cauze și tratament

Unul din șase cupluri suferă de infertilitate. Cauzele de infertilitate sunt împărțite în mod egal între femei și bărbați : 30 % cauze feminine, 30% masculine, 30 % mixte și 10 % infertilitatea de cauză necunoscută.

Infertilitatea masculina este cauzata de un numar scazut de sparmatozoizi, o motilitate scazuta a acestora, morfologie anormala, obstructie. Diverse boli, traumatisme, stilul de viata pot avea un rol in infertilitatea masculina.





Simptome

Principalul simptom al infertilitatii masculine este inabilitatea de a obtine sarcina. De cele mai multe ori nu exista alte simptome.

Simptome ce se pot asocia cu infertilitatea masculina includ:

- Probleme ale functiei sexuale- dificultatea la ejaculare, libido scazut, dificultatea mentinerii erectiei

- Durere sau inflamatie la nivelul testiculelor

- Infectii respiratorii

- Ginecomastie

- Pilozitate faciala si corporala scazuta

- Probleme cu mirosul





Daca dupa un an de contacte sexuala neprotejate si regulate trebuie sa te adresezi impreuna cu partenera unui medic specialist in infertiltate. In unele cazuri este necesar sa te adresezi medicului cat mai repede: daca ai libido scazut si probleme cu erectia si ejacularea, daca ai durere sau palpezi o formatiune in zona testiculara, daca ai avut interventii chirurgicale la nivelul testiculelor sau prostatei.





Cauze ale infertilitatii masculine





Cauze medicale

- Varicocelul. Varicocelul reprezinta inflamarea venelor de la nivelul testiculelor. Este una din cele mai frecvente dar si reversibile cauze de infertiliatate masculina. Pacientii cu varicocel au de obicei spemograma modificata. Tratarea varicocelului duce la imbunatatirea spermogramei si creste sansele de reusita in fertilizarea in vitro.

- Infectiile.

- Probleme de ejaculare. Ejacularea retrograda poate aparea in diabet, traumatisme ale coloanei vertebrale, dupa interventii chirurgicale la nivelul vezicii urinare, uretrei si prostatei, la administrarea unor medicamente.

- Anticorpi antispermatici

- Tumori

- Testicule necoborate

- Disfuntii hormonale

- Defecte ale canalelor ce transporta sperma. Aceste tuburi pot fi blocate din diverse motive cum ar fi interventii chirurgicale, infectii, traumatisme dar si datorita dezvoltarii anormale din boli genetice ca fibroza chistica.

- Defecte cromozomiale. Anumite boli genetice pot duce la dezvoltarea anormala a organelor sexuale cum ar fi sindromul Klinefelter, sindromul Kallmann sau sindromul Kartagener, fibroza chistica.

- Probleme in timpul contactului sexual ca disfunctia erectila, ejacularea prematura , contact sexual dureros, anomalii anatomice ca hipospadias, probleme psihologice sau in relatia de cuplu.

- Boala celiaca

- Anumite medicamente ca produsele ce contin testosteron, folosirea prelungita a steroizilor, chimioterapicele, anumite medicamente antifungice sau medicamente antiulcer

- Interventii chirurgicale anterioare





Cauze de mediu





Chimicale industriale. Chimicale industriale.Expunerea prelungita la benzeni, tulueni, pesticide, ierbicide, solventi organici, produse cu plumb pot duce la scaderea numarului de spermatozoizi

- Expunerea la materiale grele.

- Radiatiile.

- Temperatura crescuta la nivelul testiculelor. Folosirea frecventa a saunelor, a bailor cu apa fiebinte, statul in sezut pe perioade lungi, folosirea lenjeriei stramte, folosirea laptopului pot duce la modificarea spermogramei.





Cauze datorate stilului de viata

- Consumul de droguri

- Consumul de alcool

- Fumatul

- Stresul emotional

- Obezitatea





Diagnostic

Atunci cand este pus diagnosticul de infertilitate ambii parteneri trebuie sa mearga la medicul specialist in infertilitate pentru a fi investigati si pentru a se gasi cauza sau cauzele. Diagnosticul infertilitatii masculine presupune:

- Examen fizic general si istoric medical

- Spermograma este de obicei prima analiza. Spermograma masoara numarul de spermatozoizi, urmareste motilitatea lor si descopera anomaliile de morfologie.

- Ecografia testiculara

- Profilul hormonal

- Teste genetice

- Analiza urinei post ejaculare pentru diagnosticul ejacularii retrograde

- Biopsia testiculara

- Teste specifice pentru functia spermei





Tratamentul pentru infertilitatea masculina depinde de cauza. Din pacate de multe ori nu se poate gasi cauza pentru modificarile spermei.

Interventia chirurgicala este indicata in varicocel sau obtructia canalului deferent. De asemenea interventia chirurgicala este indicata si pentru reversia vasectomiei. In cazul in care nu este prezent niciun spermatozoid in ejaculat se pot folosi tehnici de recol a spermei direct din testicul.





Tratamentul infectiilor este de asemenea important dar nu restaureaza fertilitatea de cele mai multe ori.

Tratametele medicamentoase sau consilierea pot imbunatatii fertilitatea in cazul disfunctiei erectile sau a ejacularii premature.

Tratamentul hormonal poate fi recomandat in cazul unor nivele scazute.

Tehnicile de reproducere uunuma asistata sunt o solutie buna pentru obtinerea sarcinii in cazurile de infertilitate masculina.

In cazurile in care nu exista posibilitatea obtinerii spermei, doctorul poate recomanda tehnicile de reproducere umana asistata cu donor de sperma.





Exista numeroase produse din plante care ar putea ajuta in cazurile de modificari usoare ale spermogramei, desi studiile sunt putine, iar efectele nu sunt bine determinate. Inainte de administrarea de suplimente este indicat sa discutati cu medicul dv. Unele suplimente administrate pe termen lung pot fi daunatoare.





Dr Erna Stoian – medic primar obstetrica ginecologie,

specialist in infertilitatea cuplului si reproducere umana asistata/FIV