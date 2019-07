Apa de trandafiri elimină acneea: 4 rețete eficiente

Apa de trandafiri este un ingredient adesea subestimat în lupta împotriva acneei. În afară de utilizarea în locul loțiunii tonice potențialul ei de înfrumusețare este ignorat. Descoperă cum te ajută apa de trandafiri să ai un ten fin, catifelat, fără coșuri sau cicatrici.

De la echilibrarea pH-ului pielii, reducerea inflamațiilor, calmarea iritațiilor, eliminarea senzației de arsură de la nivelul pielii, reducerea înroșirii și tratarea leziunilor acneice, beneficiile pe care ți le asigură apa de trandafiri trebuie să o transforme într-un ingredient permanent din ritualul tău de înfrumusețare. Dincolo de parfumul ei plăcut și revigorant este foarte utilă pentru revenirea la o piele sănătoasă, cu aspect luminos.



Este apa de trandafiri un tratament eficient pentru acnee?

Are proprietăți antiseptice și antimicrobiene, fiind esențială pentru îngrijirea tenului cu probleme. Nu numai că neutralizează bacteriile care cauzează coșurile, dar accelerează vindecarea leziunilor și diminuează cicatricile existente. Spre deosebire de restul ingredientelor utilizate în mod clasic pentru a trata coșurile, apa de trandafiri are o acțiune blândă și este compatibilă chiar și cu tenul foarte sensibil. În plus, are un efect de răcorire, calmând pielea inflamată sau fierbinte.

Eliberează porii, favorizează oxigenarea pielii, echilibrează producția de sebum, micșorează treptat dimensiunea porilor și previne apariția noilor coșuri.



Iată ce rețete trebuie să încerci și tu pornind de la acest ingredient benefic:



1. Spray de față împotriva coșurilor

Vei avea nevoie de:

- apă de trandafiri naturală;

- un recipient tip spray;

- gel de curățare;

- o cremă hidratantă non-comedogenică;

- un șervețel.

Timp necesar: 2 minute

Cum să procedezi:

Curăță tenul cu gelul de curățare, iar la final tamponează pielea. Umple recipientul spray cu apă de trandafiri, aplică pe tot tenul, așteaptă 20 de secunde, apoi șterge ce a rămas cu un șervețel. Aplică un strat de cremă hidratantă. Folosește apa de trandafiri de 3-4 ori de-a lungul zilei pentru a reduce rapid coșurile.

De ce funcționează?

Apa de trandafiri are un efect antibacterian și echilibrează pH-ul. Va elimina excesul de sebum și impuritățile acumulate în pori. Vei ține imperfecțiunile la distanță fără probleme.



2. Vitamina C și apă de trandafiri

Vei avea nevoie de:

- o linguriță de pudră de vitamina C (din tablete);

- o linguriță de apă de trandafiri;

- gel de curățare.

Timp necesar: 10 minute.

Cum procedezi:

Curăță tenul cu gelul special.Amestecă apa de trandafiri și vitamina C până când obții un mix omogen. Aplică pe zonele afectate de acnee, lasă 10 minute, apoi clătește-te cu apă rece. Tamponează delicat pielea. Repetă în fiecare zi pentru a elimina coșurile.

De ce funcționează?

Vitamina C este o sursă excelentă de antioxidanți care previn deteriorarea pielii. Această combinație are un puternic efect antiinflamator, accelerează vindecarea coșurilor, stimulează producția de colagen și reduce semnele.



3. Suc de lămâie și apă de trandafiri

Vei avea nevoie de:

- o linguriță de suc de lămâie;

- o linguriță de apă de trandafiri;

- o dischetă demachiantă;

- gel de curățare.

Timp necesar: 15 minute.

Cum procedezi:

Spală-te pe față cu gelul și tamponează ușor pielea. Amestecă sucul de lămâie cu apa de trandafiri, apoi umezește bine o dischetă demachiantă. Tamponează zonele afectate ale tenului, lasă să acționeze 15 minute, iar la final clătește-te cu apă rece. Repetă acest tratament de 3-4 ori pe săptămână, până când acneea se vindecă.

De ce funcționează?

Sucul de lămâie este o sursă foarte bună de vitamina C.Furnizează pielii antioxidanți, iar împreună cu apa de trandafiri va da un aspect luminos, întinerit și va reduce rapid coșurile și inflamațiile.



4. Glicerină și apă de trandafiri

Vei avea nevoie de:

- ¼ ceașcă de glicerină;

- 1½ ceașcă de apă de trandafiri;

- gel de curățare;

- cremă hidratantă non-comedogenică;

- o dischetă demachiantă.

Timp necesar: 2 minute.

Cum procedezi:

Curăță tenul cu gelul de curățare și tamponează-l ușor. Combină glicerina și apa de trandafiri într-un borcan de sticlă închis la culoare. Umezește o dischetă demachiantă cu acest lichid, aplică mixul pe față și lasă să se usuce. Continuă cu o cremă hidratantă. Repetă tratamentul de 1-2 ori pe zi.

De ce funcționează?

Este un remediu ideal pentru persoanele care au tenul uscat și suferă de acnee. Glicerina previne deshidratarea pielii, în timp de apa de trandafiri acționează pentru eliminarea sebumului excesiv și a urmelor de praf și alte impurități. Acest mix eliberează porii și reduce frecvența apariției coșurilor.