De ce răcim mai des iarna: Cum întâmpinăm schimbările pe care le aduce sezonul rece

Iarna suntem mai sensibili şi mai predispuşi la îmbolnăvire. Nu este doar o impresie pe care o are fiecare dintre noi, ci o demonstrează şi ultimele teste medicale.

Deşi numărul crescut de cazuri de răceală în sezonul rece nu a fost niciodată confirmat ştiinţific printr-o explicaţie, oamenii sunt convinşi că iarna este sezonul de vârf pentru problemele respiratorii. Noi cercetări de laborator scot însă la iveală rezultate care par să confirme această ipoteză.Potrivit oamenilor de ştiinţă de la Universitatea Yale, reducerea temperaturii corporale din sezonul rece ar fi de vină pentru pătrunderea cu uşurinţă şi dezvoltarea rapidă a rinovirusurilor în organism.Însă motivul pentru care rinovirusurile se comportă la temperaturi mici exact invers, adică în sensul că se dezvoltă în loc să stagneze, nu este pe deplin înţeles în prezent de către savanţi.Observaţiile acestui studiu au fost publicate în revista ştiinţifică Proceedings of the National Academy of Sciences În cadrul cercetării, experţii au folosit celule animale incubate în condiţii climaterice diferite.Un set de celule a fost expus unei temperaturi de 37 de grade, pentru a simula temperatura din plămâni, iar celelalte celule au fost incubate la o temperatură de 33 de grade, pentru a crea climatul termic asemănător cu cel de la nivelul nasului.Apoi a fost monitorizat ritmul de dezvoltare a celulelor în acel mediu, precum şi modul în care au reacţionat atunci când au fost expuse intenţionat la virusuri.Concluziile studiului arată că, cu cât temperaturile sunt mai scăzute, cu atât creşte riscul ca rinovirusurile să se dezvolte într-un ritm alert, apărând simptome de răceală precum nas înfundat, strănut, tuse sau dureri de cap.