Ce ovule sunt recomandate dacă ai candidoză

Candidoza este cauzată de o infecție fungică definită de creșterea excesivă a Candida Albicans. Candidoza, în general, apare la nivelul vaginului, al gurii și al tractului digestiv. În situații normale, microorganismele de protecție din vagin, cunoscute sub numele de floră vaginală, mențin un pH acid, care oprește creșterea bacteriilor dăunătoare. Candidoza apare atunci când imunitatea este scăzută. Iată ce ovule sunt recomandate de obicei când ai candidoză!

Scheme de tratament pentru candidoză

Ce ovule recomandă doctorii persoanelor care suferă de candidoză?Candidoza apare atunci când imunitatea este scăzută, iar flora bacteriană, care se găsește în mod normal în vagin, se transformă într-o floră dăunătoare.La femei, infecția cu candida se poate manifesta printr-o gamă largă de simptome, printre care se numără și următoarele:- mâncărime- senzație de arsură în timpul urinării- dureri în timpul actului sexual- secreții albe, cu textură brânzoasă- înroșirea și inflamarea zonei în cauzăAceste simptome se agravează înainte de menstruație.La bărbați, infecția micotică determină:- prurit intens- inflamarea vârfului organului genital- depuneri albe pe gland- poranțe mici pe organul genitalCandida poate fi transmisă sexuală și, chiar dacă partenerul nu prezintă simptome de infecție cu candidoză, tratamentul trebuie luat de ambii parteneri pentru a preveni riscul de reinfectare. În timpul tratamentului trebuie evitat actul sexual, inclusiv contactul protejat.Candidoza este, de obicei, tratată prin administrarea intravaginală a anumitor medicamente.Acestea se regăsesc sub forma cremelor și ovulelor. În multe dintre cazuri, este necesară și administrarea orală a anumitor medicamente.Clotrimazol poate fi utilizat sub formă de cremă (aplicație zilnică, timp de 7 zile, iar în unele cazuri chiar și 14 zile) sau ovule (un ovul pe zi pentru 7 zile sau 2 ovule pe zi timp de 3 zile).Miconazol poate fi, de asemenea, utilizat pe post de cremă (zilnic timp de 7 zile) sau ca ovule (unul în fiecare zi timp de 5-7 zile).Ketoconazolul poate fi administrat pe cale orală (o pastilă pe zi timp de 5 zile, pentru eliminarea candidozei din tractul digestiv) sau sub formă de ovule (un ovul pe zi timp de 5 zile).Nistatinul se utilizează ca ovule sau pilule (o pastilă sau un ovul pe zi timp de 7-14 zile).Tratamentul trebuie făcut simultan pentru ambii parteneri. Cu toate că farmaciștii îți pot recomanda anumite ovule sau produse, este important să-ți consulți medicul și să faci analize înainte de a lua aceste tratamente.