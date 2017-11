Ce efecte are frigul asupra ta

Corpul uman are o abilitate înnăscută de a se aclimatiza la temperaturi mai reci, informații cunoscute încă din 1961.

Cât de bun este frigul pentru starea ta generală de sănătate?

În prezent, specialiștii știu că celulele grase care produc căldură, cunoscute sub denumirea de grăsime brună, merită creditele pentru capacitatea noastră de a ne aclimatiza. Însă știi ce efecte are frigul asupra organismului tău?În timp ce celulele normale de grăsime albă stochează energia derivată din alimentele pe care le consumăm, celulele de grăsime brună ard energia pentru producerea căldurii, după cum afirmă Barbara Cannon, un profesor de științe biomedicale la Universitatea Stockholm din Suedia.Frigul crește cantitatea de energie brună care este prezentă în organism. Deci, în timp ce primul răspuns al organismului la frig este să tremure, în cele din urmă produce și activează suficientă grăsime brună pentru a prelua acele responsabilități care produc căldura. În ambele cazuri, corpul tău arde calorii suplimentare ca răspuns la frig. Acest lucru se poate traduce chiar și în unele beneficii pentru greutatea corporală. Atât timp cât nu mănânci în plus pentru a compensa energia suplimentară pe care corpul tău expus la rece o folosește, te poți aștepta să slăbești ca răspuns la frig.Pot exista și alte beneficii metabolice. În rândul persoanelor cu niveluri mai ridicate de grăsime brună, există o sensibilitate mai bună la insulină, un nivel mai scăzut al acizilor circulanți și, de asemenea, niveluri mai scăzute ale trigliceridelor, conform cercetărilor lui Sven Enerbäck, un profesor de biologie celulară la Universitatea din Gothenburg, Suedia.Enerbäck afirmă că schimbările metabolice sănătoase asociate cu grăsimea brună sunt exact opusul a ceea ce se întâmplă în cazul persoanelor ce suferă de diabet zaharat de tip 2. Unii oameni de știință cred că expunerea la frig și grăsimea brună ar putea fi utilizate pentru a contracara sau preveni diabetul, obezitatea și alte tulburări metabolice. Însă persoanele care suferă de boli de inimă sau sunt expuse riscului unui eveniment cardiac sau al unui accident vascular cerebral ar trebui să aibă grijă. Când este expus la frig, corpul încearcă să prevină pierderea căldurii prin micșorarea vaselor de sânge, așa că vor crește tensiunea arterială și frecvența cardiacă. Aceste acțiuni induse de frig ar putea declanșa un atac de cord sau un accident vascular cerebral în cazul persoanelor care sunt deja expuse riscului. Cercetările au arătat că o scădere cu aproximativ 5 grade a temperaturii ambientale crește riscul de accident vascular cerebral cu 11%.