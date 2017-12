Campania ”Ramai medic in Romania” lanseaza burse in valoare de 20.000 euro

Nu mai putin de 16.000 de medici dentisti si generalisti au parasit Romania in ultimii 15 ani, potrivit Presedintelui Colegiului Medicilor din Romania, Gheorghe Borcean.

Asociatia Dental Office Managers (ADOM) sustine reintoarcerea si reintegrarea medicilor pe piata muncii din Romania si ofera, in 2018, 3 burse integrale in valoare totala de 20.000 de euro medicilor stomatologi care vor sa se intoarca in tara

Campania „Ramai medic in Romania”, lansata anul trecut continua, asigurand suport in tot procesul de integrare a medicilor pe piata muncii din tara noastra, prin intermediul mai multor cursuri de specializare, burse de studiu si sprijin in gasirea unui loc de munca.





„Am observat ca, din pacate, multi dintre medicii care pleaca din tara nu cunosc intru totul conditiile din strainatate, nu stiu ca exista tari in care sunt limitati la cateva manopere, trebuie sa se supuna unor reglementari dezavantajoase sau unor taxe foarte mari.De asemenea, ei nu cunosc nici potentialul pietei din Romania si nici ritmul rapid de dezvoltare al clinicilor din ultimii ani. De aceea, ne vom concentra atentia, in continuare, pe actiuni care fac din Romania o piata atractiva pentru medicii dentisti. In 2018, oferim 3 burse integrale in valoare totala de 20.000 de euro pentru medicii dentisti care vor sa se intoarca in tara. Mai exact, acestia vor beneficia de cursuri de specializare in cadrul Scolii Dental Office Managers, stagii de lucru in clinici de top din Romania, dar si sprijin in procesul de reintegrare”, declara dr. Oana Taban, Presedintele Asociatiei Dental Office Managers.