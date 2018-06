Apă caldă sau apă rece? Una dintre ele dăunează sănătății

Cei mai mulți oameni întind mâna după o cană cu cafea sau un pahar cu apă imediat după ce se trezesc. Dar se pare că ar trebui să bei o cană cu apă caldă dimineața pentru a te bucura mai mult de beneficiile lichidelor la prima oră a dimineții. Multiple studii au arătat că un consum de apă caldă pe stomacul gol oferă o mare varietate de beneficii pentru sănătate și reprezintă una dintre cele mai bune modalități de a-ți începe ziua, cu productivitatea la maxim.

Ce beneficii aduce corpului consumul de apă caldă

1. Ameliorează durerea

2. Îmbunătățește tranzitul intestinal

3. Îmbunătățește circulația

4. Te ajută să slăbești

De ce este apa rece dăunătoare pentru sănătatea ta?

Iată o listă cu câteva beneficii pe care le poți obține și tu dacă alegi o cană cu apă caldă dimineața în locul unui pahar cu apă rece!Consumul de apă caldă are capacitatea de a reduce inflamațiile de la nivelul gâtului, lucru care oferă o ameliorare temporară a durerii. Într-adevăr, face minuni pentru gâtul iritat și uscat. Acest truc este util mai ales în timpul dimineții, când te trezești cu gâtul uscat, care provoacă durere atunci când înghiți. O îmbunătățire notabilă poate fi observată imediat după ce ai luat prima gură de apă caldă. În cele din urmă, apa caldă calmează, de asemenea, crampele prin relaxarea mușchilor stomacului.Un studiu publicat în Journal of Neurogastroenterology and Motility a arătat că până la 58% dintre pacienții care suferă de o afecțiune în care mușchii din partea inferioară a esofagului nu reușesc să se relaxeze au observat o îmbunătățire notabilă a stării lor după ce au băut apă caldă. În momentul în care bei un pahar cu apă caldă pe stomacul gol, îți stimulezi colonul și tranzitul intestinal. În plus, ajuți corpul să absoarbă mai ușor și mai bine alimentele în timpul zilei.Consumul de apă caldă îmbunătățește fluxul sanguin în circulația organismului. S-a demonstrat științific că, în momentul în care corpul este expus la o temperatură ridicată, debitul celulelor sanguine crește inițial cu o valoare dramatică.Apoi, revine la ritmul normal al fluxului sanguin și începe să crească treptat, pe măsură ce este expus la căldură. Apa caldă îmbunătățește circulația prin încălzirea corpului din interior.Este recomandat să te hidratezi, însă apa caldă este perfectă și pentru slăbit. Într-un studiu realizat de Journal of Natural Science, Biology and Medicine oamenii de știință s-a concentrat asupra unui grup de femei supraponderale ce au consumat o cantitate mare de apă caldă. La sfârșitul studiului, s-a constatat că femeile au prezentat o scădere notabilă a apetitului, a greutății și a indicelui de masă corporală.Un pahar cu apă rece într-o zi fierbinte de vară este una dintre cele mai plăcute senzații. Într-adevăr, te ajută să te răcorești în câteva secunde, dar mai face și alte lucruri. Din păcate, aceste lucruri nu sunt bune pentru sănătatea ta.Apa rece îngheață vasele de sânge, ceea ce reduce nivelul de hidratare. Consumul de apă rece obligă organismul să muncească mai mult pentru a digera alimentele, deoarece lichidele reci solidifică grăsimile din sânge. Organismul extinde energia atunci când bei apă rece, pentru a se încălzi. Apa rece formează un exces de mucus în sistemul respirator, ducând la congestie și risc crescut pentru apariția infecțiilor, cum ar fi infecțiile gâtului.