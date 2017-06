Trucul simplu care te va ajuta să nu mai amâni alarma dimineaţa

Trezitul de dimineaţă este pentru unii oameni un coşmar, în timp ce pentru alţii pare să fie destul de simplu.

Dacă nu te încadrezi în categoria destul de restrânsă a celor care se trezesc fără să-şi pună alarma să sune, atunci cu siguranţă îţi este familiară tentaţia de a mai sta câteva minute în pat şi de a amâna trezitul.Chiar dacă te simţi bine pe moment, stresul provocat apoi de faptul că eşti în întârziere sau ai ratat să faci lucruri importante dimineaţa îţi strică întreaga zi. Vei regreta cu siguranţă că ai mai stat încă puţin timp în pat.Pentru a înţelege mecanismul care stă în spatele acestui comportament şi pentru a-i ajuta pe cei care se confruntă cu această problemă, cercetătorii de la Universitatea Berkley din California au realizat un studiu pe această temă.", au arătat oamenii de ştiinţă într-un raport cu privire la studiul efectuat.Bineînţeles că este mai uşor de spus decât de făcut. Astfel că oamenii de ştiinţă au căutat şi o modalitate prin care poţi schimba acest comportament. Există o tehnică care te ajută să iei decizii mai bune pe moment în astfel de situaţii. Se numeşte anticiparea consecinţelor.Într-unul dintre ele, voluntarilor li s-au oferit mai multe variante de opţiuni, cum ar fi să aleagă dacă vor 15 dolari a doua zi sau 20 de dolari peste 30 de zile. Unora dintre ei li s-au prezentat consecinţele pe termen lung, la fel şi rezultatele imdiate sub forma "poţi avea 15 dolari mâine şi 0 dolari în 30 de zile sau 0 dolari mâine şi 20 de dolari în 30 de zile".Aşa cum s-au aşteptat oamenii de ştiinţă, voluntarii cărora le-au fost prezentate ofertele sub forma consecinţelor pe termen lung au ales varianta mai bună, cea cu 20 de dolari.În al doilea experiment, cercetătorii le-au cerut participanţilor să-şi ia notiţe şi să răspundă la întrebări referitoare la modul în care iau decizii. Au descoperit că oamenii au fost mai predispuşi să-şi imagineze rezultatele pe termen lung ale unei decizii atunci când opţiunile au fost prezentate sub forma acţiune-efect.Rezultatele indică faptul că atât imaginaţia, cât şi voinţa sunt foarte importante în dobândirea capacităţii de a lua decizii inteligente, sunt de părere specialiştii. Iar în situaţiile în care voinţa este pusă la încercare, aşa cum se întâmplă dacă eşti stresată, obosită şi foarte ocupată, folosindu-ţi imaginaţia pentru a anticipa consecinţele deciziilor tale poate fi o strategie folositoare.