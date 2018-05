Shakespeare spunea în Hamlet că haina îl face pe om. În timp ce hainele oferă indicii despre bărbații care le poartă, adevăratul caracter al unui bărbat este reprezentat de bunele sale maniere. Nici măcar cel mai elegant costum nu îl va salva pe bărbatul care se comportă inadecvat. Iată câteva reguli de etichetă pe care orice bărbat ar trebui să le știe!

Ce reguli de etichetă sunt necesare pentru orice bărbat?

1. Acordă atenție detaliilor pentru a impresiona

2. Fii punctual

3. Folosește forma de salut corectă

4. Nu merge cu mâinile goale

5. Nu uita de bunele maniere la masă

6. Învață să asculți

7. Fii discret la locul de muncă

8. Cunoaște-ți limitele

9. Evită vulgaritățile

10. Poartă-te frumos cu o femeie

Știi ce poate strica lookul pe care ți-l oferă un costum perfect? Unghiile netăiate, o singură sprânceană și o barbă neîngrijită. Un corp bine îngrijit este baza de la care poți pleca întotdeauna pentru un succes viitor. Nu ieși niciodată din casă, chiar și până la magazin, fără dinții spălați, hainele curate și un look îngrijit!Atunci când programezi o întâlnire cu cineva, faci o promisiune în fața acelei persoane. Punctualitatea transmite fiabilitate și autodisciplină. Atunci când întârzii, nu se vede decât o lipsă de respect. Dacă ai probleme cu gestionarea timpului, încearcă să descoperi sursa problemei. Poate că trebuie să îți calci hainele cu o seară înainte de întâlnire sau să îți ții lucrurile esențiale aproape de ușa de la intrare, pentru a le găsi mai ușor înainte de plecare.Atunci când cunoști o persoană nouă, apelează la o strângere de mână și un zâmbet prietenos. Asigură un contact vizual cu persoana cu care faci cunoștință și repetă numele persoanei pentru a-l ține minte. Argoul nu poate fi folosit în toate situațiile, acesta putând crea chiar și o situație jenantă când este utilizat într-un cadru formal.Atunci când ești invitat în casa cuiva, fie că este vorba despre o petrecere formală sau un grătar, adu mereu un cadou pentru gazdă. Alcoolul, florile și bomboanele se numără printre cel mai des întâlnite cadouri de acest gen. Dacă o cunoști mai bine pe gazdă, poți alege un cadou mai personal.Poate că nimic nu distinge un gentleman mai bine decât regulile de etichetă de la masă. Optează pentru modul silențios al telefonului atunci când stai la masă cu alte persoane. Apelează la arta conversației politicoase, astfel încât să poți discuta cu oricine, fără a provoca o ceartă. Nu pune niciodată un șervețel murdar pe masă până când nu termină toată lumea de mâncat. Dacă trebuie să pleci de la masă, pune șervețelul de scaun.Distribuția științifică a comunicării umane este de: 9% scris, 16% citit, 30% vorbit și 45% ascultat.Formarea educațională acoperă primele trei părți. Însă un gentleman trebuie să acopere și cea de-a patra parte. Când vorbește cineva, acordă-i atenția ta deplină. Evită întreruperile și fuga și, de asemenea, semnele nonverbale de nerăbdare.Ține private lucrurile legate de companie. Nu împărtăși niciodată informații delicate sau secrete confidențiale persoanelor din afara companiei. Când intră vizitatori în biroul tău, îndepărtează fișierele și documentele deschise. Spune-le întotdeauna persoanelor dacă le pui pe speaker într-o încăpere cu mai multe persoane. De asemenea, nu oferi voluntar informații. Spune că un coleg nu este la birou, nu că are o întâlnire de afaceri cu un alt client. Evită bârfele de la birou.Aprecierea unui cocktail sau a unei beri bune este perfect acceptabilă. Cu toate acestea, nu este acceptabil să te amețești în public, mai ales în timpul unei întâlniri romantice sau de afaceri. Este perfect normal să bei câteva beri cu prietenii în intimitatea casei, dar nu la un restaurant când ești cu partenera.Glumele proaste și vulgaritatea nu au loc în vocabularul unui gentleman, în special în locuri publice sau în fața unei femei. În cadrul unui grup de prieteni pe care îi cunoști bine, vulgaritatea ocazională este normală, dar în alte situații, reprezintă un semn de proaste maniere. Există și alte modalități mai puțin vulgare de a comunica aceleași sentimente sau expresii.Deschiderea ușii pentru o femeie sau oferirea brațului în timp ce mergeți pe stradă este un exemplu perfect de maniere adecvate în întâlnirea cu o femeie. Dacă observi că vremea este capricioasă, ia o umbrelă suficient de mare pentru două persoane. Ia nota de plată atunci când vine, dar dacă insistă să plătească, ar trebui să împărțiți nota. Amintește-ți de excepția aceasta: ar trebui să intri primul în taxi și să mergi pe scaunul de lângă pentru a-i face loc partenerei.Un bărbat are nevoie de mai mult decât de un sitl impecabil și de hainele potrivite pentru a-și demonstra manierele. Manierele excelente și aderența la regulile de etichetă sunt semnele unui gentleman adevărat.