Ce să le spui bârfitorilor: 30 de citate celebre

Unele persoane nu bagă în seamă bârfele pe care le aud, altele sunt afectate mai mult decât ar trebui. Iată ce să le spui bârfitorilor pentru a te simţi mai bine!

Bârfa poate fi extrem de deranjantă uneori, mai ales dacă am avut o zi proastă şi tot ce avem nevoie să auzim sunt doar câteva vorbe frumoase. Când ne ajung la urechi zvonuri urâte sau bârfe, unele dintre noi se lasă afectate mai mult decât ar trebui. Descoperă cum să reacţionezi în acele momente, lăsându-te inspirată de aceste citate celebre:1. Mințile luminate discută idei, mințile mediocre discută evenimente, iar mințile mici discută oamenii.2. Bârfa este vorbă mică din minţi mici.3. Cel ce-şi drămuieşte cuvintele este o comoară. Măsurarea cuvintelor este cea mai preţioasă măsură. Dacă eşti bârfitor, în curând lumea te va bârfi şi mai mult.4. Omul care nu te poate înghiţi te aruncă în gura lumii.5. Duşmanii te bârfesc, te judecă, iar în final te imită.6. Gura bârfitorului e ca o gură de canal: prin ea se scurg numai mizerii.7. Bârfele sunt plăcerea omului josnic.8. Să fii recunoscător acelora care te bârfesc pentru că bârfa e o măsură a inteligenţei şi aprecierii.9. Omul bârfeşte despre grajdul vecinului, dar nu simte mirosul grajdului său.10. Pe tine te înjoseşti, atunci când bârfeşti.11. Cine are minte gândeşte, cine nu, bârfeşte.12. Îl bârfeşte fiindcă se teme de el.13. O limbă bârfitoare este semnul unei inimi rele.14. Evitaţi bârfa şi vorbăria inutilă şi umpleţi-vă mintea numai cu gânduri sublime conţinute în scripturile sacre.15.Bârfeşti pe alţii, te înjoseşti pe tine.16. Răul nu se face bun, dacă îl lauzi. Apa nu se face neagră dacă o bârfeşti.17. Bârfa ne ajută să prezicem cine ne este prieten şi cine nu.18. Bârfele sunt modul oamenilor de a vorbi despre ei indirect.19. Dacă bârfeşti, mai din plin vei fi degrabă ponegrit tu însuţi.20. Ura faţă de aproapele este moartea sufletului. Iar aceasta o are şi o face sufletul bârfitorului.21. Limba este calul tău, dacă o struneşti te va menţine în şa, dacă nu, te va trânti.22. Povesteşte ce ai văzut nu ceea ce ai auzit.23. Prostul străluceşte de înţelepciune până nu-şi deschide gura.24. Secretul de a fi plicticos constă în a spune totul.25. Cel ce seamană buruieni să nu se aştepte să culeagă trandafiri!26. Când eşti bârfit simţi că bârfitorul te dezbracă. Noroc că eu arăt bine şi nu mi-e ruşine de mine, însă tu cel care bârfeşti, cum te simţi?27. A fi important trage după sine bârfa.28. Îmi iubesc prietenii, dar pe duşmani îi ador, pentru că invidia lor mă face să fiu cu o treaptă deasupra lor.29. Minţile reduse îi discută pe alţii.30. Bârfa este fiica invidiei pe care o alimentează cu ură.