Persoanele care își fac selfie-uri ar putea fi narcisiste

Societatea în care trăim pune un preț prea mare pe aparențe și, în mod voluntar, alimentăm această obsesie pe care am moștenit-o. Unul dintre lucrurile pe care le facem sunt selfie-urile, iar acestea au devenit un subiect de discuție în întreaga lume. După ani de studii și cercetări la nivelul acestui subiect, oamenii au descoperit o corelație între selfie-uri și narcisism.

Care este legătura între persoanele care își fac selfie-uri și narcisism

Un studiu publicat în jurnalul Personality and Individual Differences a dezvăluit că un chestionar online care a inclus bărbați din Statele Unite, cu vârstele cuprinse între 18 și 40 de ani, a ajutat la cunoașterea trăsăturilor de caracter legate de acțiunile din social media, printre care s-au numărat editarea fotografiilor postate în mediile sociale și postarea selfie-urilor sau pozelor pe care utilizatorii și le-au făcut singuri.Studiul a examinat și frecvența postării selfie-urilor și a comparat-o cu tendința narcisistă a caracterului. Studiul a dezvăluit că forțele socio-culturale promovează obiectificarea oamenilor, care ajung să fie depersonalizați și judecați precum obiectele. Cu alte cuvinte, oamenii ajung să atribuie mai multă valoare celorlalți doar pe baza aparențelor.Într-un chestionar realizat ca parte a studiului, participanții cu vârsta medie de 29 de ani au fost nevoiți să se evalueze pe baza a 12 afirmații. Printre acestea au fost incluse și "Am tendința de a-mi dori ca alții să îmi acorde atenție", "Am tendința de a nu fi prea preocupat cu moralitatea acțiunilor mele", "Am tendința de a-i manipula pe ceilalți pentru a obține ceea ce îmi doresc" și multe altele.După analizarea rezultatelor, oamenii de știință au ajuns la următoarele concluzii:1.Există o corelație între auto-obiectificare și narcisism și timpul petrecut în rețelele sociale.2. Există o prezență mai puternică a narcisismului și auto-obiectificării în cazul persoanelor care își editează selfie-urile în social media.Concluzia analizei acestui studiu a dezvăluit faptul că bărbații care petrec mai mult timp în social media și făcându-și selfie-uri sunt mai narcisiști decât cei care petrec mai puțin timp în social media. Persoanele care au un nivel mai mare de narcisism și psihopatie se pare că postează selfie-uri mai des decât ceilalți oameni. Iar narcisiștii postează mai des și poze de-ale lor editate.Deși studiul a fost realizat cu ajutorul unui eșantion strict masculin, bazându-ne pe studiile anterioare, putem observa că femeile au mai puține caracteristici narcisiste. Cu toate acestea, nivelul lor de auto-obiectificare este mai mare.