Citate ale personajului Joker care îți vor schimba perspectiva asupra vieții

Joker este, fără îndoială, unul dintre cele mai memorabile personaje din filmele cunoscute la nivel internațional.

Iar acest lucru a fost posibil datorită lui Christopher Nolan și lui Heath Ledger, care au făcut ca personajul Joker să iasă din benzile desenate și să devină interesant pentru toată lumea.





Joker a apărut în filme înainte de "The Dark Knight". Nolan și Ledger au umanizat personajul însă, în același timp, i-au păstrat răutatea. Motivul pentru care Joker a fost întotdeauna atât de cunoscut este viziunea pe care o are asupra lumii. Acesta a avut întotdeauna o observație fascinantă. Multe dintre observațiile sale sunt întunecate, deoarece nu crede că lumea este un loc plăcut. Dar, cu toate acestea, te vor face să îți schimbi perspectiva asupra vieții. Iată lista cu cele mai bune citate ale personajului Joker!





Citate din repertoriul lui Joker





"Nebunia, așa cum știi, seamănă foarte mult cu gravitația. Este nevoie doar de un mic avânt."





"Nimeni nu se panichează dacă totul decurge conform planului."





"Dacă cineva te urăște fără motiv, atunci oferă-i persoanei respective un motiv."





"Singurul mod sensibil prin care poți trăi este fără reguli."





"Dă-i o mască unui om și acesta va deveni cine este cu adevărat."





"Dacă universul nu are niciun sens, atunci gluma este în viața ta."





"Introdu puțină anarhie.Supără ordinea stabilită, iar totul va deveni haos."





"Nu ai nimic cu care să mă poți amenința. Nimic ce poți face cu toată puterea ta."





"Te deprimă? Să știi cu adevărat cât de singur ești în realitate."





"Nu este despre bani, ci despre trimiterea unui mesaj."





"Sunt diferit, nu îmi pasă de opinia ta."





"Un om fără nicio frică este un om care nu are nimic de iubit."





"După cum vezi, nu sunt un monstru. Sunt doar înaintea celorlalți."





"Dacă te pricepi la ceva, nu o face niciodată pe gratis."





"Am încetat căutarea monștrilor de sub paturile noastre atunci când am realizat că sunt în interiorul nostru."