Citate motivaționale scrise de Paulo Coelho, care îți vor schimba viața

Mai jos, am enumerat câteva citate motivaționale, scrise de celebrul scriitor Paulo Coelho.

Mai departe, ține doar de tine dacă poți lăsa aceste citate motivaționale să-ți inspire viața și să te ajute să vezi partea plină a paharului în situațiile grele.

Viața reprezintă un drum greu, care ne ajută mai mult sau mai puțin să ne apropiem de visurile și idealurile noastre. Însă ține de perspectiva fiecăruia dintre noi, dacă alegem să trecem prin încercări și suferințe cu o atitudine puternică sau descurajați.

1. Când te temi de schimbare:

"Când ne așteptăm mai puțin, viața ne supune unei provocări, pentru a ne testa curajul și deschiderea către schimbare. În acest moment, nu are rost să pretindem că nu s-a întâmplat nimic sau să spunem că nu suntem pregătiți. Provocarea nu va aștepta. Viața va merge mai departe. O săptămână este mai mult decât suficientă pentru a ne decide dacă să ne acceptăm sau nu destinul."

2. Când te simți neînțeles

"Nu este nevoie să explici. Prietenii tăi nu au nevoie de explicații, iar dușmanii tăi nu te vor crede."

3. Când ești dezamăgit din cauza unui eșec

"În viață, există suferință și înfrângeri. Nimeni nu le poate evita. Dar este mai bine să pierzi unele dintre luptele din bătălia pentru împlinirea visurilor tale, decât să fii învins fără a ști vreodată pentru ce lupți."

4. Când nu știi care sunt prietenii adevărați

"Prietenii noștri adevărați sunt aceia care ne sunt alături în momentele bune.

Aceștia se bucură și sunt mulțumiți de triumfurile noastre. Prietenii falși apar numai în momentele dificile, cu fațada lor tristă, încurajatoare, când, de fapt, suferința noastră este folosită pentru a le consola viața lor mizerabilă."

5. După o despărțire

"Atunci când cineva pleacă, o face pentru că altcineva este pe cale să ajungă."

6. Când ești invidios pe alte persoane

"Unele persoane par a fi fericite, dar acestea nu acordă prea mult timp de gândire problemei. Alții își fac planuri: își doresc o căsnicie, o locuință, doi copii și o casă la țară. Cât timp sunt ocupați să facă aceste lucruri, sunt ca niște tauri în căutarea toreadorului lor: reacționează instinctiv, fac gafe și nu au idee care este ținta lor. Obțin mașina pe care și-o doresc, uneori chiar și un Ferrari, și cred că acesta este sensul vieții, nepunându-și nicio întrebare. Cu toate acestea, ochii lor trădează tristețea pe care nici nu știu că o duc în sufletul lor. Tu ești fericit?"

7. Când te simți copleșit de toate lucrurile din viața ta

"Închide unele uși astăzi. Nu din cauza mândriei, incapacității sau ignoranței, ci pur și simplu pentru că nu te duc nicăieri."



8. Când atingi fundul prăpastiei

"Când nu am mai avut nimic de pierdut, mi s-a dat totul. Când am încetat să fiu cine eram, m-am regăsit. Când am fost umilit și am continuat să merg mai departe, am înțeles că eram liber să-mi aleg destinul."