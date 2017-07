Ce se întâmplă cu creierul tău dacă te duci mai des la plajă

Dacă petreci timp în aer liber, poți aduce beneficii corpului și creierului tău, însă când te duci mai des la plajă, reușești să faci mult mai multe.

1. Timpul petrecut la plajă scade nivelul stresului

2. Timpul petrecut la plajă îți îmbunătățește creativitatea

3. Statul la plajă reduce depresia

Știi acel sentiment de pace și liniște pe care îl simți atunci când ești pe malul mării? Iată ce impact are asupra creierului tău această combinație de mirosuri liniștitoare și sunetele valurilor.Specialiștii sunt de părere că plaja te poate calma în același fel în care o face hipnoza. Acele sentimente de calm și liniște sunt prezente pentru orice persoană care stă la plajă. Potrivit studiilor, petrecerea timpului la plajă modifică felul în care creierul reacționează la mediul înconjurător, făcându-te mai fericit, relaxat și energic. Iată câteva lucruri care te vor convinge să fugi mai des la mare în această vară!Apa este un agent care vindecă în mod natural stresul. Acest proces are loc datorită ionilor negativi regăsiți în apă. Acești ioni au abilitatea de a te calma și de a readuce liniștea în viața ta. În majoritatea timpului suntem înconjurați de dispozitive electronice, care emit ioni pozitivi, așa că petrecerea timpului departe de ele este recomandată pentru relaxare.Nu contează dacă îți place să înoți sau să stai relaxat pe plajă, cu degetele în apă. În plus, ce poate fi mai bine decât o relaxare ca la carte după o perioadă stresantă și grea la muncă?Ești atât de stresat în ultima vreme încât îți este imposibil să te concentrezi la orice? Dacă ești, oamenii de știință te sfătuiesc să stai mai mult la plajă. Petrecerea timpului de calitate la plajă te ajută să-ți eliberezi mintea și să rezolvi problemele și proiectele într-un mod mai creativ. La fel ca în cazul meditației, plaja induce un sentiment de liniște, ajutându-te să lași toate lucrurile la o parte și să te concentrezi pe ce este important.Închide ochii și gândește-te la asta: sunetul valurilor, briza mării și imaginea nisipului și apei. Nu te simți deja mai calm și mai relaxat? Ei bine, acesta este efectul pe care îl are plaja. Te ajută să intri într-o stare de meditație și să scapi de anxietate și depresie mai ușor.