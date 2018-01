Efectele faptelor bune. Tot ce faci ţi se întoarce înzecit!

O banală plimbare prin parc s-a transformat într-un eveniment de care sunt mândră!

Oamenii din jurul nostru ne pot ajuta să fim persoane mai bune

De ce e bine să faci fapte bune?

Ştiţi sentimentul ăla în care nu-ţi mai încapi în piele de mândrie? Cam aşa m-am simţit eu sâmbătă când am plecat să dau o raită prin parc şi am dat de un tătic şi de-al său copil care admirau lacul îngheţat, la fel ca şi mine.Nimic neobişnuit până când acesta a vrut să facă pe viteazul şi să-şi impresioneze probabil feciorul de numai 4 anişori cu puterile lui magice de a merge pe apă. Acum sunt ironică, cel mai probabil voia doar să afle dacă gheaţa e groasă sau nu, iar într-un moment de neatenţie a scăpat cu totul în apa rece şi murdară. L-am ajutat numaidecât cu persoana cu care eram, i-am dat o haină, i-am scuturat telefonul care mergea perfect chiar şi după incident şi l-am condus spre casă povestind şi râzând. Cel mic era inert, nu ştia ce s-a petrecut, mai ales că tatăl său era de o veselie debordantă, parcă se bucura că nu a trecut ziua fără să facă nimic notabil.Nu am făcut cine ştie ce gest, cu siguranţă se putea salva şi singur, iar oameni în IOR erau destui. Dacă nu eram noi, erau alţii care i-ar fi sărit în ajutor, sper.A trecut şi o maşină de poliţie cu doi agenţi care şi-au arătat îngrijorarea, dar domnul era viteaz şi nu a vrut să fie dus la secţie pentru a se încălzi puţin.La bustul gol şi cu o geacă desfăcută şi cam mică de el, omul a fost ţinta privirilor pe tot parcursul drumului. Norocul lui a fost că era mai cald afară, altfel cine ştie ce se întâmpla.L-am admirat pentru că nu şi-a speriat fiul, mai mult eu am fost panicată, dar m-a făcut şi pe mine să râd numaidecât. Am povestit mult, am descoperit puncte comune, ne ştia plaiurile natale şi ne-a povestit că nu a avut o viaţă chiar uşoară. Soţia lui îl sunase, i-a spus în glumă ce s-a întâmplat, dar sigur nu l-a crezut până nu l-a văzut. Apoi şi-a făcut cruce, uşor ruşinată parcă de cei din jur. S-a încheiat povestea, dar mi-a plăcut atât de mult şi m-am simţit atât de bine de parcă cine ştie ce făcusem.Să ajuţi oamenii şi să ai spirit civic e un act egoist oarecum, pe lângă persoanele în cauză, tu eşti cel care câştigă cel mai mult, după părerea mea.