Mulți dintre noi se întreabă de ce visăm. Nu există nicio certitudine cu privire la funcția reală a viselor. Cu toate acestea, toată lumea visează, iar specialiștii ne oferă câteva răspunsuri. Iată care sunt acestea!

O teorie comună este faptul că somnul și visele funcționează ca un mix, ajutând creierul să se refacă după ce captează milioane de lucruri într-o zi. Aceste lucruri sunt reprezentate de detalii senzoriale minore, precum culorile, și detalii majore, cum ar fi informațiile învățate în timpul unui curs. În timul somnului, creierul trece prin aceste informații și le perfecționează, păstrând ceea ce este necesar și distribuind informațiile în diferite compartimente. Cercetătorii au speculat că visele sunt un instrument în cadrul acestui proces. Studiile efectuate au dezvăluit și că visele variază în funcție de stadiul somnului în care au loc. Cel mai mult visăm în timpul somnului REM.În neuroștiință se sugerează faptul că visele sunt corelate cu acea consolidare a memoriei, care are loc în timpul somnului. Amintirile sunt înregistrate, organizate în funcție de unitățile emoționale și transferate către diferite regiuni ale creierului. Amintirile zilnice sunt stocate în regiunea hipocampului. Aceasta este secțiunea memoriei pe termen lung a creierului, care este destinată învățării rapide. Iar în timpul nopții, amintirile sunt transferate în cortexul cerebral, adică secțiunea de procesare și cunoaștere. Studiile au arătat că activitatea neuronală a hipocampului rulează evenimentele din fiecare zi.Acest proces are loc mai rapid decât în timp real și printr-o mișcare inversată. Activitatea de reluare se corelează cu modelele neutre al activității din secțiunea prefrontală și din cortexul vizual. Această reluare a memoriei are loc în timpul stadiului de somn REM, atunci când apar și visele.Întrebarea este dacă creierul uman încearcă să înțeleagă semnalele care sunt generate în faza de consolidare a memoriei. Căutarea înțelesului viselor a reprezentat o curiozitate dezbătută pentru mult timp. Interpretarea viselor este, de obicei, codificată la nivelul credințelor, motivațiilor și simbolurilor recunoscute de către persoana care visează. Imaginează-ți că procesul de consolidare a memoriei nu este de fapt la întâmplare, ci se concentrează pe experiențele din trecut și apoi pe obiective care sunt determinate la nivel biologic. Ulterior, tensiunile motivaționale creează conținutul viselor.Visele pot fi un instrument folosit de creier pentru a explora situații ipotetice într-un mod abstract, cu scopul de a rafina strategii pentru acțiunile viitoare. Imaginile din vise ar putea fi rezultatul programului care procesează semnalele generate de sistemele interne de motivație, care nu sunt constrânse de niciun stimul senzorial.