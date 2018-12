Ce spune jocul tău video preferat despre tine

Există jocuri video disponibile pentru fiecare categorie de vârstă, grup de interese și personalitate. Te-ai gândit vreodată de ce te simți atras de anumite jocuri sau de ce preferi să te joci mereu aceleași tipuri de jocuri? Oamenii de știință au ajuns la concluzia că există un motiv mai profund în spatele alegerii anumitor jocuri video.

Diferitele aspecte ale jocurilor atrag după sine trăsături de personalitate și de caracter, dezvăluind o perspectivă interesantă a oamenilor. Mai jos, poți regăsi câteva jocuri și trăsăturile de caracter specifice persoanelor care le joacă.

Cunoscut de mulți drept unul dintre primele jocuri de la care a pornit discuția despre dependența de jocuri video, World of Warcraft necesită un nivel ridicat al dedicării dacă vrei să ai succes. Deși jucătorii sunt foarte sociabili, înțeleg că nimic nu se obține cu ușurință în viață. Au un nivel incredibil al concentrării și al tenacității, fiind dispuși să facă tot ceea ce este necesar pentru a-și atinge obiectivele, în viață și în joc. Cu toate acestea, nu înseamnă că se descurcă și când vine vorba de găsirea unui echilibru între cele două. Ajung să acorde prioritate obiectivelor din joc în locul celor din viața reală, alocând majoritatea timpului și atenței eforturilor din joc.

Cei cărora le plac jocurile sportive sunt unici. Adesea sunt persoane cu o personalitate incredibil de competitivă. Pot fi chiar suporteri, ducând dragostea pentru sporturi din viața reală în jocurile video sau poate că nu au capacitatea fizică de a excela la sporturi în viața reală, așa că trăiesc într-o versiune digitală în care sunt talentați. Sunt persoane sincere, cu o pasiune de neclintit și se dedică cu totul atunci când fac ceva, fiind determinate să iasă pe primul loc. Acestea nu sunt singurele abilități de care este nevoie în lumea sporturilor. De fapt, determinarea și simțul competitiv pot fi aplicate și în alte domenii ale vieții.

Acesta nu este un joc nou.Primul joc The Sims a fost lansat în 2000, fiind făcut ca o satiră la adresa culturii consumatorilor. De fapt, The Sims se pare că dezvăluie atât de multe despre sinele interior al unei persoane, încât profesioniștii din domeniul sănătății mintale îl folosesc ca un instrument în practicile lor de terapie. Jocul le permite jucătorilor să creeze și să controleze fiecare detaliu al vieții unei persoane, de la casa în care trăiește la cariera pe care o are, somnul și mâncarea pe care o consumă. Acest joc este un paradis pentru persoanele obsedate de control și, ca atare, tinde să îi atragă pe cei care posedă această personalitate.