Care este diferența între religie și spiritualitate

După cum afirma Deepak Chopra, credința în experiența altcuiva se numește religie, iar propria ta experiență este denumită spiritualitate.

Oamenii sunt într-o stare de confuzie de obicei atunci când cineva spune că nu este religios, ci mai degrabă o persoană spirituală. Multe persoane nu știu să facă diferența între religie și spiritualitate din cauza faptului că se tem de mustrările celorlalți sau de percepția societății.





Prin ce se diferențiază conceptul de religie de spiritualitate?





Spiritualitatea este, de fapt, un fenomen natural. Nu este nimic altceva decât conștiința și capacitatea omului de a-și recunoaște sufletul. Spiritualitatea nu presupune reguli și obligații, ci ne încurajează să ne ascultăm și să ne urmăm intuiția și să facem lucrurile în conformitate cu aceasta. Ne eliberează și ne transformă în versiuni mai bune ale propriei persoane. Și nu trebuie să îți faci griji cu privire la vreo pedeapsă sau vreo recompensă. Spiritualitatea, în contradicție cu religia și ideologiile stabilite, oferă fericire și pace interioară.





Spiritualitatea ne ajută să învățăm adevărul, pe când religia ne spune care este adevărul, predică despre crearea universului și despre cum am ajuns să fim pe această planetă. Pe de altă parte, spiritualitatea ne permite să explorăm singuri și să aflăm răspunsurile la întrebările pe care le avem.Ne oferă curajul de a ne adânci în diferite mistere și enigme.





Fundația spiritualității nu este frica, ci religia. Religia are multe încăperi în care se regăsește frica - teama pentru acțiunile noastre, consecințele, moartea etc. Iar spiritualitatea are la bază doar iubirea. Ne dă energia să acționăm din dragoste și să luăm orice decizie cu sinceritate, nu din frică.





În cazul spiritualității, fiecare persoană trebuie să meargă singură pe drumul său. Spiritualitatea ne încurajează să ne creăm și să urmăm calea. Este o călătorie a autocunoașterii și a iluminării.





În plus, spiritualitatea ne unește. Situațiile actuale din diferitele părți ale lumii reprezintă dovada că religia este folosită pentru a diviza oamenii. Spiritualitatea ne dă puterea de a vedea adevărul și ne unește. Ne permite să acceptăm diferențele, asemănările și unicitatea tuturor. Spre deosebire de religie, care propagă pedeapsa, spiritualitatea doar predică despre karma. Este sursa principală a dezvoltării legii atracției. Dacă faci bine, atragi bine.