8 secrete ale femeilor care nu îmbătrânesc

Dacă nu simți că ai vârsta din buletin este momentul să iei măsuri pentru a te menține tânără și optimistă. Află secretele femeilor care nu își arată vârsta.

În prezent vârsta nu mai este un criteriu care te împiedică să faci lucruri interesante, mai ales că se poate ajunge la vârste înaintate evitând problemele majore de sănătate. Pentru femeile care simt că nu au trecut de 20 de ani, indiferent ce spun actele, există multe căi de a se bucura de viață în fiecare zi. Ritmul femeilor care nu se lasă înfrânte de trecerea timpului este unul alert și activ, cu mult umor și plin de momente dedicate lucrurilor care le fac fericite.



Iată cum acționează femeile care nu îmbătrânesc deloc:



1. Fac mereu ceva îndrăzneț

„Ador adrenalina. Nimic nu mă face să mă simt mai motivată decât o activitate puțin periculoasă. Îmi place gimnastica la înălțime, iar anul acesta vreau să încerc cursele de motociclism în noroi”, povestește Shanna Futral, în vârstă de 42 de ani, din Utah.



2. Îi ajută pe cei din jur

„Mă simt fericită și mulțumită când pot da o mână de ajutor altcuiva. Mă simt foarte bine când văd că acțiunile mele fac diferența în viața cuiva și cred că rolul femeilor ar trebui să se refere și la ajutorul acordat celorlalți pentru că în plan spiritual efectele benefice se întorc mereu spre tine. Când lucrez cu alte femei de 40 sau de 50 de ani și le ghidez pentru a arăta mai bine și a face exercițiile fizice utile pentru ele mă simt din nou tânără, plină de energie”, povesteșete Tamara Grand, în vârstă de 50 de ani, din Canada.



3. Au simțul umorului

„Ador să spun glume alături de copiii mei. Mă fac să râd de fiecare dată deși sunt adultul din familie. În plus, ne antrenăm împreună și glumele fac timpul să treacă foarte ușor și nimeni nu se plânge de ora la care începem sau de durata exercițiilor”, spune Mary DeGroot, în vârstă de 45 de ani, din Hawaii.



4. Dăruiesc multe îmbrățișări

„Calendarul îmi spune că am 65 de ani, dar mă simt ca la 35. Unul dintre lucrurile care mă ajută să mă simt conectată cu cei din jurul meu sunt îmbrățișările, în special pentru cei aflați într-un moment dificil din viața lor”, spune Deb Robs, din Richmond.



5. Se înconjoară de oameni care le susțin

„Lângă mine sunt mereu prietenii devotați și familia", spune Debra Griffin, în vârstă de 46 de ani, din Louisville.



6. Își rezervă timp pentru ele

„Am descoperit că atunci când aleg să fac lucruri care mă fac fericită mă simt mult mai tânără. Îmi place să fac sport, dar în trecut evitam să merg la sală pentru că mi se părea că nu am niciodată timp pentru mine. Îmi place și să gătesc, nu neapărat doar lucruri care le plac soțului sau copiilor. Faptul că îmi rezerv câteva ore pentru mine și că am început să fac voluntariat m-a ajutat să mă redescopăr și am senzația că am început să dau timpul înapoi pentru că îmi recapăt toată energia pe care o consideram pierdută”, povestește Megan Hall, în vârstă de 41 de ani, din California.



7. Aruncă revistele de modă la gunoi

„Dacă vreau să mă simt tânără și mulțumită nu mă interesează să mă încadrez într-un tipar promovat prin reclame, reviste sau rețele de socializare", spune Monica Hianes, în vârstă de 43 de ani, din Arizona.



8. Se întorc la facultate

„Faptul că m-am întors la facultate și mi-am luat licența în criminalistică a fost una dintre cele mai bune decizii pe care le-am luat. Când eram mai tânără nu am putut face acest lucru pentru că îmi creșteam copiii, dar acum a fost momentul potrivit. Îmi place și să îmi vopsesc părul în culori neobișnuite și să mă joc tot timpul cu nepoții mei. Cred că dacă nu am de ales când vine vorba despre data din calendar, cel puțin pot alege să fiu mereu tânără în inima mea”, spune Sue Hardgrove, în vârstă de 64 de ani, din Broomfield.