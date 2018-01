3 moduri prin care numerologia te poate ajuta să îţi găseşti scopul în viaţă

"Arcana majoră" din Tarot se traduce prin "Cutia majoră a secretelor".

Cărţile de naştere

Cărţile anuale

Cărţile de relaţie

Descoperă trei dintre aceste secrete extrem de utile, şi anume: cărţile de naştere, cărţile relaţiilor şi cărţile anuale. Acestea deblochează o mulţime de semnificaţii care nu sunt evidente şi te ajută să îţi descoperi scopul vieţii, lecţiile pe care trebuie sp le înveţi în fiecare an şi scopul relaţiei cu persoana pe care ţi-o doreşti, dar şi lecţiile pe care le veţi învăţa împreună.Cartea ta de naştere reprezintă scopul tău în viaţă.Se calculează adunând cifrele din data de naştere: 1+1+0+8+1+9+7+7=34Dacă este peste 21, se adună şi 3+4=7Numărul 7 în Tarot este "Faetonul" şi este cartea ta de naştere.Cărţile anuale reprezintă lecţiile pe termen scurt.Vei găsi cartea ta anuală prin înlocuirea anului tău de naştere cu orice an din trecut, prezent sau viitor în care doreşti să te uiţi: 1+1+0+8+2+0+1+6=19Numărul 19 în Tarot este Soarele.Iată o listă a Arcanei majore şi a numerelor acesteia plus o scurtă descriere:Sufletul se naşte din nou, pur, sălbatic şi liber. Aceasta este cartea sălbatică a Tarotului, a celui care nu se teme să iasă în evidenţă, să împingă graniţele, să revoluţioneze, în mod inconştient de puternic. Lumini de introspecţie, o intuiţie puternică, geniu excentric care îndrăzneaşte să fie altfel.Sufletul se trezeşte la puterea pe care o deţine, devenind conştient de puternic, capabil să gândească şi să se manifeste, oglindirea de sine, utilizarea abuzivă a puterii. Dacă puterea e folosită abuziv, va exista o reprimare karmică puternică, totul pentru învăţare. Reprezentantul suprem al acestei cărţi este un lider puternic, care lucrează pentru beneficiul tuturor, mai degrabă decât pentru al său.Sufletul se întoarce spre interior, puternic şi înzestrat cu ceea ce nu e întotdeauna evident şi e foarte sensibil la ce se întâmplă în jur. E în legătură cu emoţia atât de mult încât se schimbă odată cu luna, cu schimbările de dispoziţie şi problemele de ataşament. Reprezentantul suprem al acestei cărţi este vizionarul care îi ajută pe ceilalţi să-şi descopere propria putere.Sufletul simte nevoia de siguranţă, ar putea fi o karmă puternică în jurul mamei, nevoia de securitate este o lecţie de viaţă privind dezvoltarea securităţii interioare, altfel ataşamentele ar putea deveni tot consumatoare. Reprezentantul suprem al acestei cărţi este mama pământului care ştie că este mereu îngrijită, bună şi ajută în cultivarea creşterii altora/mediului.Sufletul simte că viaţa este responsabilitatea lui şi că nu se poate baza pe nimeni, ci doar pe el însuşi, trebuie să acţioneze pentru a-şi construi o fortăreaţă. Egoist, greu de înţeles, care abuzează de propria putere. Reprezentantul suprem al acestei cărţi este cineva cu moralitate, loialitate şi protector cu poporul său.Sufletul simte nevoia de a aparţine societăţii într-un anumit fel, nevoia de a se potrivi sau de a face parte din ceva mai mare, de o nevoie de educaţie. Poate fi rigid, necondiţionat şi dogmatic. Reprezentantul suprem al acestei cărţi, atunci când atinge încrederea de sine, e al profesorului care poate împărtăşi într-adevăr toate cunoştinţele uimitoare dobândite.Sufletul simte apelul liberului arbitru, se poate simţi întotdeauna ca şi cum ar fi o alegere, un sentiment de a fi prins între datorie şi chemarea inimii, creând confuzie şi anxietate, dar niciodată plictisitor. Reprezentantul suprem al acestei cărţi este cineva care în cele din urmă se simte complet, integral şi echilibrat în sine, cu o cunoaştere interioară care îi permite să înţeleagă tot ce se întâmplă.Sufletul simte chemarea de a dovedi că există. Vrea să facă atât de multe lucruri şi e atât de puţin timp. Nu există aici nicio zonă de confort, ci doar acţiune. Drumul este rapid şi greu, aceasta este cartea propriei competenţe. Odată ce termină, puterea şi vitoria vor fi fenomenatle.Sufletul poate trece prin numeroase provocări de care simte că nu se poate ocupa. Totuşi, va reuşi să-şi vadă adevărata forţa. Cunoaşterea e un loc mai profund decât credinţa. Odată ce aceasta a fost dezvoltată, profunzimea puterii cretive este nelimitată, la fel ca şi capacitatea lui de a străluci.Sufletul îşi dă seama de importanţa reflecţiei despre tot ceea ce a învăţat, dar mintea se poate bloca, analizând şi paralizând.Obiectivul este să iasă din peşteră şi să aprindă lanterna pentru a ghida calea pentru alţii. Abilităţile sale de scris şi de predat sunt cheia, sarcina lui fiind să comunice şi să-şi împărtăşească cunoştinţele.Trecutul sufletului adună puterea de a face schimbări pentru viitor. O întoarcere karmică e întotdeauna plină de ocazii, uneori chiar o expansiune masivă. Aceasta poate fi o lecţie şi e prezentată întotdeauna ca pe o oportunitate.Sufletul are lecţii de învăţat în jurul valorii de a fi sincer cu el însuşi. Alinierea la ceea ce este bine şi la integritate. De obicei îi e frică de a se confrunta cu adevărul, mai ales în relaţii. Odată ce sufletul cunoaşte adevărul absolut, el devine o forţă pentru el şi pentru alţii.Sufletul se poate simţi captiv, aflat în imposibilitatea de a fi creativ, pierdut, confuz şi visător. Lecţia constă în percepţie şi de a obţine mentalitatea potrivită. Odată ce acest lucru este realizat şi se simte eliberat, se va manifesta un sentiment uimitor.Sufletul este într-o transformare continuă, trăind multe vieţi din trecut acum. E vorba de lecţii masive pentru a scăpa de ego, permiţându-i să fie deschis şi vulnerabil şi să conştientizeze că identitatea şi ego-ul sunt finite, iar dragostea, conexiunea şi sufletul sunt infinite. Cartea reprezintă puterea de transformare.Sufletul continuă să mişte dintr-un loc în altul. Este greu să vezi o manifestare de sine inferioară a echilibrului, pentru că echilrul este despre har. Cumpătarea este cea de-a patra virtute, celelalte trei fiind forţa, răbdarea şi justiţia. Dacă te simţi pierdut şi neînduplecat, atunci celelalte trei virtuţi trebuie să fie întărite, pentru că asta va conduce automat la echilibru.Sufletul poate simţi că nimic nu e uşor, multe obstacole şi restricţii se simt apăsătoare. Sufletul trebuie să fie în permanenţă treaz şi conştient de tendinţele autodistructive. Încrederea în sine poate astfel să depăşească frica.Sufletul este expulzat din limitele sale puternice, o viaţă plină de schimbări bruşte care conduc la o mai mare libertate. O mulţime de binecuvântări deghizate. Acest suflet poate avea, de asemenea, acest efect asupra altora. Pe parcursul vieţii trebuie să-şi conştientizeze puterea pe care o are asupra altora şi să o folosească pentru a-i ajuta să iasă din propriile limite.Sufletul este susţinut să-şi manifeste visele, provocarea stă în încrederea în sine. Sufletul se poate simţi binecuvântat cu o mare creativitate şi talent şi este greu să afle cum să facă acest lucru. Având prea multe opţiuni e aproape la fel de rău ca a nu avea niciuna. Odată ce va căptăta încredere, el poate deveni o sursă imensă de inspiraţie pentru alţii.Sufletul este foarte sensibil, copleşit de vulnerabilitate şi puterea sentimentelor. Profund legat de trecut şi de mamă, se poate simţi neajutorat. Cu cât sufletul va privi mai mult spre exterior pentru a afla ce trebuie să facă, cu atât devine mai rău. Cheia este să înveţi în mod constant să intri în interior, să oferi spaţiu şi timp pentru a-ţi asculta intuiţia şi să iei lucrurile încet.Sufletul trebuie să-şi afle identitatea şi să descopere cine este, care este scopul vieţii, dar este destul de curajos să o facă. Căldura imensă, pozitivitatea, bucuria şi exuberanţa îl fac să fie incredibil de creativ, un lider şi o persoană puternică.Sufletul învaţă despre modul în care judecătorii au potenţialul de a bloca evoluţia. Aceasta e o carte pentru evoluţie, odată ce sufletul e pregătit să scape de tot ce îl ţine pe loc. Oportunităţi uriaşe îl propulsează în viaţă, însă doar dacă a stăpânit arta de a renunţa.Un suflet bătrân, un suflet care a muncit atât de mult pentru înţelepciunea pe care o are acum aduce un beneficiu lumii. Acesta este sufletul care a stăpâni calea succesului.Adună cărţile de naştere a celor două persoane din cuplu, spre exemplu: dna Anton: 11/08/1977 = 34/7 și dl Anon 30/5/1973 = 10. 7 + 10 = 17/8Scopul relației este steaua şi forţa.