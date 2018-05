Serena Williams și-a lansat prima colecție de haine

Tenismena în vârstă de 36 de ani și-a făcut debutul în lumea modei lansând propriul brand de haine care îi poartă numele.

Sportiva a dezvăluit că fiica sa, Olympia, a inspirat-o să facă acest pas și spune că dorește să le insufle femeilor încredere prin intermediul hainelor create de ea.





"Puterea a fost inspirația mea. Vreau să ofer feminitate și putere femeii moderne", a declarat Serena pentru Harper's Bazaar.





"Scopul meu este ca femeile să se simtă încrezătoare și sexy atunci când îmi poartă hainele. Sunt practice și ușor de purtat, dar în același timp te fac să te simți bine în pielea ta și să fii încrezătoare", mai spune tenismena.





"De când am născut-o pe Olympia mi-am spus 'Ok, am o fiică, vreau să aibă o părere bună despre sine'. Este deja foarte puternică, astfel că vreau să se simtă frumoasă și vreau să transmit acest mesaj și prin intermediul colecției mele", declară Serena, care s-a căsătorit anul trecut cu antreprenorul Alexis Ohanian.









Colecția capsulă formată din 12 piese va avea prețuri cuprinse între 35 și 250 de dolari și va include o gamă de articole sportive, ținute de inspirație vintage, jeanși, cămăși, dar și rochii sexy de tip furou.





Serena este mândră că își urmează pasiunea, în ciuda faptului că oamenii i-au spus de-a lungul timpului să nu intre în lumea modei.





Se spune că în viață toate se fac la timpul lor. ", a scris Serena în postarea de pe Instagram în care a anunțat lansarea colecției. ", a scris Serena în postarea de pe Instagram în care a anunțat lansarea colecției.





"După 15 ani de starturi ratate și oameni din modă care mi-au spus 'nu', m-am ambiționat să muncesc și mai mult. Drept urmare, am învățat ce înseamnă să cred în mine însămi și am permis ca această încredere să mă ajute să-mi ating visul. Astăzi sunt mândră să lansez Serena", a adăugat sportiva, potrivit femalefirst.co.uk.