Piesele vestimentare la care să renunți în 2017

Un nou an înseamnă și un plus de prospețime și noutate în stilul tău vestimentar. Dacă vrei să faci schimbări de look, dacă simți nevoia să-ți împrospătezi garderoba și să-ți îmbunătățești stilul în anul care tocmai a început, iată piesele vestimentare și accesoriile la care ar trebui să renunți: