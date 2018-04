Cum să te îmbraci de 1 Mai dacă petreci la mare

Aștepți cu nerăbdare vacanța de 1 Mai ca să pleci la mare? Află ce ținute să alegi dacă vrei să petreci la mare zilele libere

Marile festivaluri muzicale desfășurate în lume sunt o sursă excelentă de inspirație pentru ținutele relaxate pe care să le porți la malul mării. Vedetele au profitat de ocazie și s-au distrat la festivalul Coachella din Statele Unite, purtând ținute extravagante și sexy. Acestea au optat pentru rochii vaporoase, topuri decupate, materiale cu imprimeuri florale colorate și detalii precum franjuri, plasă sau ciucuri. Astfel de alegeri sunt perfecte și pentru vacanța de 1 Mai 2018 petrecută la mare. Iată ce ținute să porți:





Rochiile cu umerii goi

Rămase în tendințe încă de anul trecut, rochiile și topurile cu umerii goi inspiră un aer relaxat și sunt ideale pentru zilele călduroase care se anunță pentru această mini vacanță. Poți alege rochiile cu umeri goi din materiale cu imprimeuri florale sau botanice, un alt trend major pentru anul 2018, dar la fel de bine poți purta astfel de rochii din in sau bumbac, albe sau în culori deschise.





Imprimeurile florale

Fie că alegi o rochie cu printuri florale, un top sau o fustă, în mod sigur nu vei da greș și vei arăta uimitor pe plajă. Imprimeurile florale masive și cele în stil tropical se potrivesc de minune cu atmosfera de vacanță. Dacă optezi pentru o piesă vestimentară cu printuri florale sau botanice colorate, păstrează restul ținutei într-o notă simplă, pentru ca look-ul tău să nu pară prea încărcat.





Hainele cu zone decupate

Topurile, maiourile, pantalonii sau rochiile cu zone decupate sunt o altă alegere excelentă pentru distracția pe plajă.Acestea se numără printre tendințele acestui sezon și îți oferă un look modern și interesant. Vedetele poartă des astfel de piese, în special la festivalurile muzicale sau în timpul liber.





Rochiile cămașă

Din bagajul tău pentru vacanța la mare nu trebuie să lipsească o rochie cămașă comodă, dintr-un material confortabil precum in sau denim. Astfel de rochii arată perfect în variante de culoare precum alb sau nuanțe deschise, așa cum sunt bleu, roz pastel, crem, bej.





Piesele din denim

Denimul are parte de o revenire spectaculoasă în lumea modei. Iar dacă vrei să-l incluzi în ținutele tale de vacanță, optează pentru o jachetă în nuanță de albastru denim deschis, o piesă ideală pentru diminețile și serile răcoroase petrecute la malul mării. De asemenea, pantalonii scurți de blugi sunt un must have pentru o vacanță la mare.





Rochiile vaporoase

Realizate din materiale ușoare și fluide, aceste rochii vor fi întotdeauna o opțiune perfectă pentru vacanțele la mare. Îți oferă un aer romantic și feminin, iar dacă le accesorizezi cu bijuterii în stilul boho chic vei arăta absolut impecabil.