Cum să porți sacoul la birou în toamna anului 2018

Sacoul face parte din "uniforma" ținutelor de birou. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ai zi de zi același look plictisitor. În toamna 2018 se poartă modele interesante de sacouri, care pot fi incluse cu succes în ținutele office.

Iar dacă jobul tău nu îți impune un look strict, poți să creezi ținute stylish folosind trendurile în materie de sacouri.





Iată cum să porți sacoul la birou în toamna 2018:





Sacoul clasic, negru

Sacoul este de mult timp o piesă vestimentară de bază din garderoba oricărei femei care lucrează într-un birou. Nu poate lipsi din ținutele office, iar un model cu o croială clasică, de culoare neagră, este întotdeauna o alegere bună, dacă nu știi ce stil să alegi. Se potrivește atât cu pantalonii și bluzele office, cât și cu rochiile de zi sau de seară. Prin urmare, un sacou clasic îți va fi util atât pentru ținutele de birou, cât și pentru cele din timpul liber. De asemenea, nu se va demoda niciodată, astfel că este o investiție pe termen lung. Tocmai de aceea ar trebui să optezi pentru un sacou de foarte bună calitate, care va arăta impecabil an după an. Evită scaourile din poliester, pe care le poți găsi în prezent în cele mai multe magazine și alege unul din stofă.





Sacou colorat

Unul dintre trendurile acestui an este cel al sacourilor colorate. Fashionistele poartă adesea un astfel de look, tocmai pentru că aduce un plus de prospețime ținutelor sobre pentru birou. În cazul în care codul vestimentar de la locul tău de muncă nu este unul srict, nu există niciun motiv care te-ar putea împiedica să incluzi un sacou colorat în ținutele tale office. Optează pentru nuanțe care pot fi asortate cu ușurință, precum bleu, roz pal, dar și culori potrivite pentru toamnă, precum verde smarald sau roșu burgund.





Sacou texturat

Materialele cu un aspect prețios, precum catifea sau reiat, îi oferă sacoului un aspect deosebit. Deși este o piesă care se potrivește foarte bine pentru ținutele de seară, îl poți include și în look-urile de zi, inclusiv cele pentru birou. Asociază cu pantaloni sau fustă dintr-un material asemănător, pentru a crea efectul unui costum office.





Sacou cu croială deosebită

Modelele inspirate de forma corsetelor, sacourile cu umeri proeminenți sau croielile asimetrice sunt stiluri pe care le vei observa tot mai des în acest sezon, dacă nu le-ai ramarcat încă.Sezonul toamnă-iarnă 2018/2019 aduce în prim-plan sacoul, dar în același timp îl reinventează, astfel încât devine o piesă ce oferă mai multă personalitate ținutelor.





Sacoul cu două rânduri de nasturi

Un model clasic, ce se potrivește de minune pentru ținutele office. Sacoul tradițional cu două rânduri de nasturi poate fi transformat într-o piesă statement, dacă optezi pentru nasturi aurii de tip vitage sau dacă alegi modelele în carouri. Echilibrează look-ul clasic al acestui sacou purtându-l cu piese ceva mai feminine, precum o rochie cu imprimeu floral.





Sacoul în carouri

Nicio altă piesă vestimentară nu reprezintă ținutele office mai bine decât sacourile în carouri. Au un aspect care inspiră profesionalism și un aer sobru, dar în moda acestui an este complet reinterpretat.Astfel că sacoul în carouri devine o piesă ceva mai relaxată, care poate fi inclusă atât în ținutele pentru birou, cât și în cele relaxate de zi. De exemplu, pentru timpul liber îl poți asocia cu un tricou alb, blugi și pantofi sport, iar pentru o ținută de birou poartă-l cu pantaloni cu același imprimeu, pentru a obține un costum office.





Sacoul supradimensionat

Deși are un aspect relaxat și ușor nonconformist, poți include sacoul supradimensionat și în ținutele tale pentru birou. Este una dintre hainele în tendințe ale acestui sezon și în mod sigul o vei observa tot mai des pe stradă. Îl poți purta cu o rochie cu imprimeuri florale și botine, pentru o ținută care se potrivește atât pentru birou, cât și pentru o ținută de zi.