Cum să porţi rochia furou în 2017. 20 de idei

Inspirată de moda anilor '90, rochia furou este deosebit de sexy şi feminină, putând fi inclusă atât în ţinutele de seară, cât şi cele de zi. Află cum să o porţi

Rochie furou peste tricou

Rochie furou în ţinute de seară

Rochia furou şi cămaşă din denim

Rochie furou asociată cu rochie transparentă

Rochia furou din catifea

După mulţi ani în care a fost uitată cu desăvârşire, rochia furou a avut parte de o revenire spectaculoasă în lumea modei încă de anul trecut. Cu bretele subţiri, decolteu adânc şi o croială lejeră, acest tip de rochie imită perfect un furou, aşa cum îi spune şi numele. Este realizată din materiale delicate, unduitoare, satenul fiind opţiunea de bază de cele mai multe ori.Rochia furou era purtată cu entuziasm de vedetele de la Hollywood în anii '90, pe covorul roşu. În prezent, starurile o poartă în plină zi, nu numai la evenimente speciale. Asociată cu tricouri şi pantofi sport, această rochie a devenit o variantă comodă şi uşor de purtat în cadrul ţinutelor relaxate de zi. Iată câteva variante în care poţi purta rochia furou:Decolteul, elementul care face din rochia furou o alegere sexy pentru ţinutele de seară, este şi cel care devine un inconvenient atunci când o porţi în timpul zilei. De aceea, pasionatele de modă au găsit ingenioasa soluţie de a purta rochia furou peste tricou. Poţi alege un tricou simplu, alb, dar şi bluze cu mânecă lungă, atunci când este răcoare. Asociază ţinuta cu pantofi sport şi chiar şi o şapcă, pentru un look sportiv, cu o tentă feminină.Perfectă pentru evenimentele speciale, rochia furou devine deja o piesă vestimentară clasică, asemenea rochiei negre de tipul "little black dress".Nu ar trebui să-ţi lipsească din garderobă pentru că este o soluţie foarte comodă atunci când nu ştii ce să porţi la petreceri. Asociaz-o cu sandale sau pantofi cu toc înalt şi un plic simplu. Vei arăta cu siguranţă uimitor şi vei întoarce toate privirile!Elementul surpriză este cel care face ca această ţinută să fie deosebită. Este o asocire neaşteptată, iar efectul este unul modern şi original. Poartă deasupra rochiei furou o cămaşă din denim, pe post de cardigan. Alege o rochie neagră sau într-o culoare închisă, care să realizeze un contrast puternic cu albastrul cămăşii.Dacă ţi se pare că rochia furou îţi expune prea multă piele, atunci asociaz-o cu o rochie din plasă sau material transparent, care se numără de asemenea printre tendinţele acestui an. Purtat deasupra rochiei furou, materialul transparent oferă un plus de farmen şi mister ţinutei tale.În afara satenului strălucitor, un unduiri delicate, mai poţi purta o rochie furou realizată din catifea. Îţi oferă acelaşi efect de strălucire discretă, fiind opţiunea ideală pentru zilele mai răcoroase.