Cum să porți ghetele și botinele albe în acest sezon - 7 idei de styling

Botinele albe reprezintă trendul major în materie de încălțăminte pentru iarna 2018/2019. Descoperă moduri interesante în care să porți ghetele și botinele albe în acest sezon.

Inspirate de stilul anilor '80, botinele albe au revenit puternic în moda anului 2018 și sunt un trend care se menține și în sezonul de iarnă. Aceste încălțări te pot ajuta să ai ținute care ies în evidență, fie că le porți cu blugi și colanți în weekend, cu fuste și pantaloni la birou sau cu o rochie șic pentru o ieșire în oraș.



Iată câteva moduri în care să porți botinele albe în acest sezon:





Botine albe și rochie de zi

Vei arăta sofisticat și interesant dacă alegi să porți o rochie de zi și o pereche de botine albe. Aceste încălțări se potrivesc perfect cu rochiile în imprimeuri puternice, precum cele florale sau cele cu motiv geometric, dar arată la fel de bine cu rochii în culori intense. Asociază cu o jachetă sau un palton, iar rezultatul este o ținută ideală pentru o întâlnire cu fetele, pentru masa în oraș sau o sesiune de shopping.





Botine albe și fustă plisată

Fustele plisate sunt în tendințe din nou și nu dau semne să se demodeze vreodată. Iar asocierea unei fuste plisate midi cu o pereche de botine albe îți duce outfitul la un alt nivel. Optează pentru o fustă în culori închise, care va contrasta puternic cu botinele albe și le va pune și mai mult în evidență. O astfel de ținută se potrivește și pentru birou, dacă asociezi cu o cămașă sau bluză office.





Rochie mini de petrecere și botine albe

Ai o întâlnire romantică, te pregătești pentru o petrecere sau o seară în club cu fetele? În acest caz, poți aduce un plus de originalitate unei rochii mini de petrecere dacă o asociezi cu o pereche de botine albe cu toc. Aceste încălțări adaugă un aer retro și sexy ținutei tale de petrecere. Poți alege o rochie simplă, neagră, în stilul little black dress, dar ai putea să încerci un look îndrăzneț purtând o rochie mini retro, cu umeri bufanți.





Blugi scurtați și botine albe

Botinele până la nivelul gleznei completează perfect blugii scurtați.Aceștia ajung până la nivelul gleznei sau mai sus, fiind ideali pentru asocierea cu botine. Trebuie să te asiguri că tivul blugilor ajunge până aproape de limita superioară a botinelor. Este un look pe care merită să-l încerci iarna aceasta. Completează-l cu un pulover pe care să-l bagi în pantaloni în partea din față și un palton lung sau jachetă.





Colanți și botine albe până la gleznă

Asociază colanții cu botinele albe pentru a-ți pune picioarele în evidență. Jachetele sau topurile de tip boyfriend arată foarte bine în asociere cu botine albe și colanți de culoare închisă. De asemenea, poți purta și sacourile supradimensionate, care sunt în tendințe anul acesta.





Pulover lung, fustă maxi și botine albe

Anul acesta, topul lung purtat în asociere cu fustă lungă a devenit un trend foarte popular.De exemplu, poți purta un pulover lung cu o fustă maxi. Asociază această combinație interesantă cu o pereche de botine albe pentru a aduce un aer original și modern look-ului tău.





Palton în carouri și botine albe

Carourile, care sunt imprimeul de top în materie de tendințe pentru acest sezon, se potrivesc perfect cu botinele albe. Motivul este cât se poate de simplu: ambele sunt influențate de stilul retro și moda anilor '70 și '80. O variantă simplă de a purta această combinație este aceea de a asocia un palton în carouri cu botinele tale albe cu toc kitten.

Foto: Hepta