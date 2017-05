Carourile Vichy: cum să le porți corect

Acest model simplu, realizat de obicei din carouri bleumarin, negre sau roşii pe un fond alb, a recucerit lumea modei după mulţi ani în care a fost ignorat

Rochii de vară în carouri Vichy

Carouri Vichy şi culori puternice

Top în carouri peste un tricou alb

Poartă o fustă scurtă în carouri Vichy

Fustă lungă în carouri Vichy şi denim

Costum de baie în carouri Vichy

Încălţăminte în carouri

Purtate cu mare entuziasm în anii '60, carourile Vichy au fost date uitării şi sunt asociate de ceva timp cu textilele folosite în decorarea bucătăriei. Este vorba despre acele carouri mărunte, pe care le regăsim adesea în textile precum feţe de masă, prosoape de bucătărie sau obiecte pentru picnic. Nu este de mirare că nimeni nu a vrut să le mai includă în ţinutele sale după ce aceste carouri şi-au făcut reputaţia de "obiecte casnice".Dar moda anului 2017 pare să fi readus în forţă carourile vichy în garderoba noastră, ştergând orice asocire nepotrivită a acestora. Fashionistele din întreaga lume au îmbrăţişat carourile delicate care oferă un strop de inocenţă oricărei ţinute. Iată câteva idei ca să le porţi corect:O rochie cu umerii goi şi volane, cu imprimeu Vichy, te va ajuta să creezi o ţinută care include cel puţin trei trenduri majore ale acestui an. Este vorba despre piesele vestimentare care îţi lasă umerii la vedere, volanele, detalii de bază în moda anului 2017 şi bineînţeles, carourile delicate care şi-au redobândit popularitatea. Asortează cu sandale în tonuri neutre şi o geantă din paie.Asociază o bluză în carouri cu o altă piesă vestimentară în nuanţe puternice, aşa cum ar fi o pereche de pantaloni roşii cu talie înaltă. Vei aduce culoare şi prospeţime ţinutei, compensând în acelaşi timp seriozitatea carourilor în alb şi negru.Topurile asimetrice, cu un umăr gol, se numără de asemenea printre tendinţele importante ale anului 2017. Le poţi asocia într-un mod inedit, purtând un top asimetric în carouri Vichy deasupra unui tricou alb.Vei obţine o ţinută care inspiră inocenţă dacă alegi să porţi o fustă scurtă cu volane, în carouri vichy. Dar pentru a echilibra lookul, asociază cu o bluză sexy asimetrică, care îţi lasă un umăr gol.O altă asociere interesantă este aceea dintre carourile Vichy şi denim. Poartă o fustă lungă în carouri negre pe fond alb, asociată cu un tricou alb şi o jachetă de blugi. Vei obţine un look relaxat, dar şi feminin.Şi costumele de baie cu aceste pătrăţele delicate au devenit foarte populare. Starurile sunt cele care au dat tonul acestui trend, iar pasionatele de modă din întreaga lume le-au urmat exemplul. Cu siguranţă vei avea un costum de baie deosebit dacă alegi unul cu imprimeu Vichy.Papucii, sandalele şi espadrilele realizate din materiale decorate cu carouri Vichy sunt cu siguranţă alegerea perfectă dacă vrei să ieşi în evidenţă. Te vor ajuta să obţii un look original şi relaxat, ideal pentru vară. Papucii, care au devenit un must-have al acestui sezon, se potrivesc cel mai bine în varianta carouri Vichy.