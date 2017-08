6 trucuri de stil ca să porţi cu eleganţă hainele care subliniază posteriorul

Dacă îţi place să porţi haine mulate care subliniază frumos posteriorul trebuie să cunoşti câteva trucuri de stil ca să nu exagerezi şi să ai o ţinută elegantă.

1. Poartă piese vestimentare în dungi orizontale

2. Poartă crop top cu fuste sau pantaloni scurţi cu talie înaltă

3. Poartă rochii mulate din materiale uşoare

4. Alege fusta creion sau din tulle

5. Arată-ţi picioarele dacă vrei ca ţinuta să contureze frumos posteriorul

6. Poartă haine care accentuează talia

Probabil că te gândeşti că oricine poate să-şi pună în evidenţă formele posteriorului, însă este o linie foarte fină între a purta cu eleganţă o ţinută mai îndrăzneaţă şi a obţine un look ieftin şi uşor vulgar. Dacă îţi place să porţi hainele care să-ţi sublinieze posteriorul, iată câteva trucuri de stil ca să o faci cu eleganţă şi să obţii un look stylish:Cum dungile sunt la mare căutare anul acesta poţi să foloseşti acest mic truc pentru a sublinia formele pe care le ai. Fustele sau rochiile în dungi pot să devină cele mai bune prietene ale tale, deoarece subliniază foarte frumos posteriorul şi conferă un look feminin.Aceste topuri scurte dacă sunt bine alese completează foarte frumos o fustă evazată scurtă sau un pantalon scurt cu talie înaltă. Această combinaţie va subţia talia şi va contura foarte frumos posteriorul. De asemenea, având piesele cu talie înaltă nu vei lăsa la vedere tot abdomenul, obţinând astfel un look feminin, trendy şi sexy.O rochie care se mulează perfect pe corpul tău, fără să preseze şi atenueze forma posteriorului va atrage privirile oricui.Alege o nuanţă metalică, albastru regal sau nude pentru o apariţie de senzaţie şi asorteaz-o cu o pereche de sandale cu toc.O fusta creion trebuie să se regăsească în garderoba oricărei femei, deoarece conturează foarte frumos posteriorul şi-l fac să pară foarte atrăgător. De asemenea, o fustă din tulle cu volumul pe care-l conferă ţinutei va merge de minune cu un top mulat, obţinând astfel un outfit perfect.O fustă/rochie scurtă va pune accent pe picioare şi va contura frumos fundul.Cu cât mai fi mai bine accentuată talia ta cu atât va fi mai vizibil posteriorul. Evită să porţi hainele care nu conturează talia perfect, deoarece astfel vei ascunde silueta corpului. Cu cât acorzi mai multă atenţie pieselor vestimentare care au potenţialul de a-ţi subţia talia, cu atât mai uşor vei obţine un look care conturează posteriorul.