6 modele de genţi care se poartă în primăvara 2018

Dacă eşti în căutarea unei noi poşete sau genţi, atunci este indicat să ştii care sunt tendinţele pentru sezonul primăvară-vară 2018.

Genţile de tip poştaş

Materialele împletite

Genţile supradimensionate

Piele de culoarea coniacului

Nuanţe pastelate

Logourile retro

Tendinţele aduc în prim-plan modelele de genţi masive, supradimensionate, în care poţi purta zi de zi absolut tot ce îţi este necesar. La polul opus se află poşetele de mici dimensiuni, în culori pastelate foarte plăcute, care se asortează perfect cu primăvara. Descoperă cele mai importante tendinţe în materie de genţi şi poşete pentru sezonul următor:Realizate din piele groasă, având o rigiditate specifică ce le păstrează forma, acest tip de genţi se numără de ani buni printre cele mai importante trenduri. Nu contează neapărat ce formă sau dimensiune alegi, pentru că le găseşti în nenumărate variante astfel încât poţi alege exact stilul care ţi se potriveşte cel mai bine. Aceste genţi sunt perfecte pentru birou, având o formă bine definită, ce inspiră eleganţă şi profesionalism.Împletiturile realizate din piele par să devină o tendinţă majoră pentru primăvara acestui an. Acestea pot fi realizate din piele întoarsă sau clasică, cu diferite tipare interesante de împletire. Genţile şi poşetele realizate astfel sunt o modalitate simplă de a oferi un plus de originalitate oricărei ţinute.Genţile de mari dimensiuni revin în trend, după ce au lipsit o perioadă de timp din lumina reflectoarelor. Este vorba despre modelele masive, inspirate de cele purtate atât de des de celebrele surori Mary Kate şi Ashley Olsen. Un mare avantaj al acestor genţi este, în primul rând, volumul, care îţi permite să porţi cu tine toate lucrurile de care ai nevoie, zi de zi. Dar trebuie să le porţi cu grijă, pentru că pot deveni periculoase pentru spate sau umeri din cauza greutăţii.De asemenea, nu sunt recomandate dacă eşti mignonă. Vei părea şi mai mică pe lângă geanta masivă.Nuanţele de piele camel vin să le înlocuiască sezonul acesta pe cele negre, în ceea ce priveşte genţile şi poşetele. Este un trend care poate fi uşor inclus în orice ţinută, iar această culoare se potriveşte de minune atât pentru genţi şi poşete, cât şi pentru rucsacuri. Case de modă precum Staud, Wandler, Chloé sau Victoria Beckham au inclus nuanţa caldă de camel coniac în colecţiile lor de genţi pentru sezonul primăvară-vară 2018.Tonurile pastelate nu aveau cum să lipsească din tendinţele pentru primăvară. Iar mini-poşetele în nuanţe delicate ce amintesc de deserturi precum îngheţată sau sorbeturi din fructe vor fi pretutindeni sezonul următor. Rozul pudrat, verdele mentă pastelat, tonurile deschise de bleu sau lavandă sunt numai câteva dintre culorile delicioase pe care le poţi purta sub forma unor poşete perfecte pentru primăvară.Stilul inspirat de moda de la începutul anilor 2000 are un cuvânt important de spus în tendinţele ultimelor sezoane, inclusiv pentru cele din primăvara 2018. Iar genţile cu logouri masive, retro, au revenit astfel la modă. Sunt purtate des de staruri precum Bella Hadid sau Kendall Jenner.