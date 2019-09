TEZYO lansează noua colecție MUST HAVE pentru sezonul toamnă/iarnă 2019/2020

TEZYO, din rețeaua Otter Distribution, continuă campania de imagine REAL GLAM, care promovează stilul personal și alegerea pieselor care te reprezintă, iar în acest sezon vine cu o abordare inspirată din realitatea de zi cu zi și din micile detalii care te înconjoară - REALITATEA, STILISTUL IDEAL. Aceasta are la bază ideea că viața de zi cu zi este sursa de inspirație care ne conturează stilul unic și care ne completează creativitatea exprimării stilistice.

Selecția ideală de toamnă pentru femei

Sneakerșii la putere

Focus: Animal Print & Nuanțe Neon

Men fashion

Accesorii, genți – forme geometrice, supradimensionate

La TEZYO, noi considerăm că stilistul ideal este realitatea de zi cu zi, întâmplările și coincidențele amuzante, diversitatea și imprevizibilul orașului, frumusețea naturii, spontaneitatea aventurilor, toate ajung să traseze o călătorie stilistică originală și pun baza stilului tău propriu.Noua colecție de toamnă-iarnă TEZYO propune o varietate mare de articole de încălțăminte și accesorii, care abordează variante actualizate ale unor piese clasice, cu accente moderne și cool, care se remarcă prin calitate, confort și diversitate stilistică.Juxtapunerile dintre materiale și aplicațiile metalice sunt principalele coordonate care descriu noua colecție TEZYO. Toamna aceasta, cizmele peste genunchi, cizmele cu tocuri atipice și botinele tip „cowboy” înlocuiesc cu succes ghetele clasice de sezon și sunt piesele centrale pe care poți miza. Tocurile au devenit masive, cu forme arhitecturale, cu inserții de pietre și cu jocuri cromatice, potrivite oricărui outfit.Influențele urbane din moda de zi cu zi continuă să rămână în tendințe. Starurile selecției de pantofi sport debutează cu o explozie de culoare și design-uri fresh, cu tălpi „chuncky” inspirate de moda momentului.Una dintre cele mai influente tendințe din ultimele sezoane este imprimeul animal print, o alegere cool și stylish, potrivit nu numai în sezonul cald. De asemenea, direcția cromatică este completată de culorile vibrante, neon în combinație cu nuanțele mai puțin intense.Piesele din selecția pentru bărbați rămân în culorile clasice, chiar dacă formele sunt mai îndrăznețe, excepție făcând piesele sport unde combinațiile de culoare completează formele atipice ale încălțămintei sportive.Elementele distinctive ale selecției de încălțăminte se regăsesc și în selecția de accesorii, care debutează cu modele de genți în forme geometrice, cu catarame fanteziste și supradimensionate. Ochelarii rotunzi, supradimensionați, cu lentile colorate au luat locul modelelor mici, atât de în vogă în sezonul de vară. Printre piesele must have se numără și cerceii asimetrici, cu forme geometrice, cu inserații de pietre sau perle, care completează perfect un outfit casual-urban sau unul sofisticat.În România, TEZYO este parte a grupului Otter Distribution și este prezent în toate locațiile cheie din marile orașe, în marile centre comerciale, înglobând 37 magazine multibrand în România și 2 la nivel regional, în Cehia.TEZYO este un concept de magazin multibrand, urban și fresh, dezvoltat de Otter Distribution, care dorește să vină în întâmpinarea publicului preocupat de a-și pune în evidență propriul stil cu produse și branduri de încălțăminte cu personalitate și atitudine. În fiecare dintre magazinele TEZYO se regăsesc pantofii potriviți oricărui stil sau oricărei ocazii, precum și accesorii care să completeze perfect fiecare ținută. TEZYO este un magazin multistil, în colecțiile sale veți descoperi fie pantofi eleganți, fie pantofi ideali pentru ținutele urbane, fie pantofi casual.În magazinele TEZYO puteți găsi branduri precum: Geox, Clarks, Aldo, Epica, Le Colonel, Camper, Otter, Ara, Image, Converse, The Flexx, Bugatti, Epica, Le Coq Sportif, Pepe Jeans, Cromia, Gabor, Pepe Jeans, Adidas, New Balance, Nike, Hugo Boss. Produsele oferite de magazinele TEZYO se adresează atât femeilor, bărbaților, cât și copiilor.Local, acestea se găsesc în cele mai importante complexe comerciale din țară: Arad (Atrium Center), Bacău (Arena Mall), Baia Mare (Vivo!), Brăila (Brăila Mall), Brașov (Coresi Shopping Resort și Michael Weiss nr. 20), București (AFI Palace Cotroceni, Băneasa Feeria, Băneasa Shopping City, București Mall, Mega Mall, Park Lake, Plaza România, Promenada, Sun Plaza, Unirea Shopping Center), Buzău (Shopping City Buzău), Cluj-Napoca (Iulius Mall și VIVO!), Constanța (City Park Mall, VIVO!, Tom), Craiova (Electroputere Parc), Focșani (Focșani Mall), Galați (Shopping City), Iași (Palas Shopping Mall), Oradea (Parcul Traian nr. 1), Pitești (VIVO!), Ploiești (Ploiești Shopping City), Râmnicu Vâlcea (River Plaza), Satu Mare (Shopping City), Sibiu (Shopping City și Nicolae Bălcescu nr.10), Suceava (Shopping City), Târgu Mureș (Promenada), Timișoara (Shopping City și Iulius Mall).Pentru mai multe informații, accesați http://www.tezyo.ro https://www.facebook.com/tezyoshoes/ sau https://www.instagram.com/tezyo_shoes/