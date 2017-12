Povestea băiețelului de 7 ani omorât de părinți

"Numele meu este Ivan și am 7 ani. Îmi iubesc părinții, dar îmi este foarte frică de ei. Mă lovesc adesea și nu înțeleg de ce.

În această dimineață m-am trezit și am mers la școală. Sunt un elev bun, iar profesorul meu mă place.

Îmi plac toți colegii, dar nu am prieteni. Acesta este motivul pentru care stau în clasă în timpul pauzelor. Nimeni nu vrea să se joace cu mine. Am încercat să ma împrietenesc cu alți copii, dar m-au respins și mi-au spus că sunt dezgustător.

Ei râd de mine pentru că port în fiecare zi aceeași pereche de blugi, același tricou și aceiași pantofi rupți.

Într-o zi, după școală, am furat o jachetă care era uitată de cineva. Apoi m-am dus singur acasă prin zăpadă. Tremuram de frig și era greu să merg prin vântul puternic. Dintr-o dată, cineva m-a împins și am căzut în zăpadă. A țipat la mine că nimeni nu mă place, după care m-a lovit în spate și în stomac.

Am plâns nu pentru că îmi era frig sau eram rănit, ci pentru că nu aveam niciun prieten.

Imediat ce am ajuns acasă, mama mea m-a tras de păr, m-a întrebat unde am fost și de ce sunt murdar.Mi-a spus să merg în camera mea, pentru că nu voi primi mâncare la cină. Am făcut cum mi-a spus mama mea, m-am dus în camera mea și nu am ieșit până a doua zi, deși îmi era foame și frig.