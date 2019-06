10 greşeli pe care majoritatea părinţilor regretă că le-au făcut

Toţi părinţii îşi doresc cea mai bună viaţă posibilă pentru copiii lor!

Care sunt greşelile pe care majoritatea părinţilor regretă că le-au făcut?

Mulţi dintre ei muncesc din greu pentru a le putea cumpăra jucării noi, alţii sunt stricţi pentru că doresc ca cei mici să fie disciplinaţi şi orientaţi spre un obiectiv, şi există şi o categorie de părinţi care le oferă copiilor posibilitatea de a alege şi care îi învaţă să ia decizii pe cont propriu. Fiecare familie are un mod unic de a-i aduca, dar există un lucru pe care toţi părinţii îl au în comun: când privesc în urmă, toţi vor să repare unele greşeli pe care le-au făcut în trecut.Un copil mic, care se transformă rapid dintr-un bebeluş într-o persoană relativ independentă, are nevoie de contacte constante cu adulţii. Dar, adevărul este că şi părinţii au nevoie de această comunicare la fel de mult. Da, există puţin timp liber la dispoziţie şi e bine dacă o mamă poate face şi altceva în timp ce copilul său se joacă. Dar, dacă transformi acest lucru într-un obicei, într-un anumit moment, ai putea observa că cel mic a crescut deja şi că îşi trăieşte propria viaţă. Nu exisă nicio modalitate de a da timpul înapoi, aşa că încearcă să nu fii doar fizic alături de copilul tău, ci şi să vă apropiaţi mental. Bucură-te de timpul petrecut împreună!Oamenii de ştiinţă au dovedit că îmbrăţişările sunt foarte importante pentru sănătate, atât mentală, cât şi fizică. Există multe avantaje evidente, dar, uneori, părinţii nu fac acest lucru din diferite motive şi majoritatea sunt eronate sau depăşite. În timp, copilul va creşte şi nu te va mai lăsa să îl îmbrăţişezi, aşa că savurează din plin această oportunitate, cât încă mai poţi!Desigur, nu se va întâmpla nimic rău dacă nu faci aceste fotografii, nu va afecta starea mentală, fizică sau moralitatea copilului tău. Dar, este foarte probabil ca în viitor, să îţi doreşti să ai unele amintiri cu privire la momentele cele mai valoroase din viaţa voastră, momente pline de emoţie pe care să le împărtpşeşti cu copii tăi deveniţi adulţi. Mulţi părinţi regretă cu adevărat că nu au capturat mai multe momente importante atunci când au avut ocazia. Poate nu îţi vei dori să urmăreşti o filmare cu focul de artificii din noaptea dintre ani, dar cu siguranţă vei vrea să revezi primii paşi pe care i-a făcut copilul tău. Şi albumele foto sunt încă cea mai bună modalitate de a strânge amintirile laolaltă.Primele cuvinte rostite de copilul tău chiar sunt amintiri preţioase. Ai putea trăi fără ele, dar e mai bine să le scrii undeva pentru a nu le uita niciodată!Nu e o garanţie că cel mic va deveni un mare artist dacă vă implicaţi în jocuri creative, dar există o şansă mai mare să se întâmple. În primul rând, dacă îţi implici copilul în tot mai multe activităţi diferite, poţi afla ce îl pasionează şi la ce este bun. Mai târziu, poţi lucra la dezvoltarea punctelor forte. În al doilea rând, orice activitate, spre exemplu, cititul cu voce tare sau jocul în aluat, îi dezvoltă inteligenţa, imaginaţia şi îi sporeşte vocabularul. În cele din urmă, legătura dintre tine şi copilul tău va fi mai puternică, iar acesta este încă un motiv pentru a face ceva împreună. Părinţii experimentaţi regretă că nu au observat talentele copiilor lor, chiar dacă unele abilităţi pot fi descoperite de la o vârstă fragedă.Oferă-i copilului tău şansa de testa cât mai multe activităţi şi jocuri şi de a citi cât mai mult posibil!Una este să îi spui stop atunci când a făcut un lucru rău şi alta este când îi tai de fiecare dată aripile. Există un mit conform căruia cu cât aşteptările sunt mai mari, cu atât mai de succes devine persoana respectivă. Dar, în realitate, poţi obţine exact efectul opus: probleme de comportament, de încredere şi chiar de dezvoltare. Şi, bineînţeles, o relaţie proastă cu copiii tăi. Pedepsele pentru notele proaste sunt, de asemenea, dăunătoare, pentru că ele pot scădea şansa evoluţiei în şcoală. Pedepseşte-ţi şi recompensează-ţi copiii numai pentru lucrurile care contează cu adevărat, nu pentru un pahar spart.Cu siguranţă ai auzit de nenumărate ori: "Eşti prea tânăr să decizi" sau "Adulţii ştiu mai bine" şi realizezi cât de neplăcut e. Pe lângă faptul că îţi jigneşti copilul spunându-i astfel de lucruri, îl faci să devină o persoană nesigură. E perfect normal să se întâmple asta din moment ce nu are cum să ştie ce vrea de la viaţă, pentru că întotdeauna altcineva a luat decizii pentru el. Lasă-ţi copilul să aleagă şi să-ţi exprime propria opinie. Este mai bine să discuţi despre dorinţele lui şi să îi oferi explicaţii, decât să îl ignori şi să îl limitezi.Amintirile frumoase din copilărie sunt cele mai valoroase. Mai mult decât atât, vacanţele mici se pot transforma în realizări mari. Dacă un copil creşte într-o atmosferă sănătoasă şi are parte de multe experienţe noi, înseamnă că se va dezvolta activ. Copiii fericiţi se adaptează mai uşor la viaţa adultă şi sunt mai pregătiţi pentru relaţii noi.Părinţii sunt, de asemenea, adesea nostalgici cu privire la timpul petrecut împreună. Deci, bucuraţi-vă şi gândiţi-vă cum să vă faceţi viaţa mai interesantă. Creaeză-i cât mai multe momente fericite!Există oameni care adoră să dea sfaturi, iar mamele tinere au tendinţa de a-i le asculta. Când dai de aceşti "experți", vei auzi multe lucruri despre cum e mai bine să îţi îmbraci, hrăneşti sau educi copilul. Dar, adevărul este că tu eşti părintele şi ştii mai bine decât oricine altcineva ce e mai bun pentru copilul tău şi ce nu. Desigur, poţi asculta aceste sfaturi, dar asta nu înseamnă că trebuie să le şi urmezi. Şi, este foarte important, să nu le permiţi străinilor să îi spună copilului tău că este obraznic. Ar trebui să fii mereu de partea lui şi să îl faci să simtă că are toată susţinerea ta, indiferent despre ce este vorba. Când are nevoie de ajutor, el ar trebui să poată să se bazeze întotdeauna pe tine.Unele lucruri care nu par a fi serioase pentru noi, pot fi extrem de importante pentru copiii noştri. Şi, toţi oamenii, în special copiii, trebuie să îi aibă pe cei dragi alături de ei în acele momente. Chiar dacă crezi că ai un motiv bun să ratezi petrecerea aniversară a celui mic, renunţă la orice pentru a fi lângă el. Mai târziu, îţi vei da seama câte evenimente importante ai pierdut. Stabiliţi-vă o zi în care să decoraţi bradul de Crăciun, să mergeţi la teatru sau să vă vizitaţi bunicii. Toate aceste lucruri sunt importante, iar atunci când copiii cresc, nu te vei mai putea bucura de aceste momente!