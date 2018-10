Știința spune că primul născut este cel mai inteligent dintre frați

Se spune că variațiile inteligenței sunt rezultatul modului în care un copil este crescut și îngrijit, nu al biologiei. Studiul estimează o scădere de 1,5 a IQ-ului per rudă. În familiile cu doi copii, primul născut nu este neapărat cel mai inteligent, deoarece are doar 60% șanse de a avea un IQ mai ridicat. În această ecuație, încă există o șansă mare ca fratele mai tânăr să îl depășească mai târziu în viață.

Pe lângă inteligența amplificată, primii copii au, de asemenea, o percepție crescută a capacităților creierului. Datele pentru acest studiu au fost acumulate din teste de personalitate și de IQ din trei studii diferite, dintre care unul a fost realizat în Marea Britanie și a implicat mai mult de 20.000 de participanți.

O teorie este că următorii copii diluează resursele părinților lor. În timp ce primul născut primește o atenție deplină din partea părinților, cel puțin pentru câteva luni sau câțiva ani, următorii copii vor fi nevoiți să împartă de la început.

Un alt factor posibil este descris de ipoteza următoare: primul copil poate fi ca un tutore pentru frații mai mici, explicându-le cum funcționează lumea. Învățarea altor oameni presupune cerințe cognitive ridicate. Copiii trebuie să-și amintează propriile cunoștințe, să le structureze și să se gândească la o modalitate bună de a le explica fraților mai tineri, ceea ce ar putea stimula inteligența pentru primii copii.

Primul motiv pentru care primii născuți pot avea un IQ mai ridicat se poate datora faptului că acești copii beneficiază de o atenție exclusivă timp de cel puțin câteva luni, ceea ce copiii născuți mai târziu vor fi nevoiți să împartă. Așteptările părinților din partea primului copil sunt deseori mai mari comparativ cu ceilalți copii, iar creșterile așteptărilor contribuie la un IQ mai ridicat pe termen lung.Din acest motiv, primul născut are grijă adesea de rudele mai mici. Acesta are rolul de a-și învăța frații și surorile ceea ce a fost învățat la rândul său de părinți. Această responsabilitate are cel mai mare efect asupra IQ-ului primilor născuți. Poate că cei 40% care nu au avut un IQ mai mare în studiu nu au avut astfel de responsabilități din partea părinților.