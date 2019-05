Unii oameni inca mai cred ca singura menire a unei femei este aceea de a naste. Nu ma mai intreba cand o sa fac copii! E treaba mea cand si daca voi face copii!

De cate ori ti s-a intamplat sa dai peste cunostinte vechi, colegi de scoala sau alte persoane din trecutul tau si sa te intrebe daca te-ai casatorit si daca ai copii? De o mie de ori, cel putin! Si daca nu ai copii, cand ai de gand sa faci? Intr-o forma explicita sau mai voalata, aceeasi intrebare se naste si pe buzele apropiatilor. Si daca le spui ca nu vrei copii, iti raspund ca “vei gandi altfel cand va fi al tau” sau ca “meseria de mamica e cea mai frumoasa din lume.” Usor-usor, aceste discutii nasc frustrari, pentru ca este decizia fiecarei femei cand si daca vrea sa aiba copii.

Orice parinte este speriat dupa ce se naste primul copil, dar nu toti “devin” automat parinti dupa aceea. Adevarul este ca sunt parinti buni si parinti rai. In a doua categorie se incadreaza cei care fac copii din obligatie sau pentru ca au considerat ca este un “obiectiv” care trebuie atins. Nu orice om este facut sa devina parinte.

Ca sa faci copii, trebuie sa faci sex, deci atunci cand intrebi “Cand o sa faceti copii?”, de fapt e ca si cum ai intreba “Si, faceti des sex neprotejat? Faceti sex in timpul ovulatiei? Foarte bine!” Nu ar trebui sa fie un subiect jenant (pentru ca este normal sa faci sex si nu am mai fi aici daca nu s-ar face), dar este ca si cum ai da buzna in asternutul celei careia ii pui intrebarea.Iar daca cei care intreaba sunt parintii sau rudele, situatia este si mai jenanta.