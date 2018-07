Expunerea copiilor la alimente alergene. Un studiu afirmă că trebuie făcută cât mai repede

Experții din Abu Dhabi sunt de părere că, pentru a reduce riscul copiilor de a dezvolta alergii alimentare, părinții ar trebui să înceapă să îi expună la alimente alergene obișnuite încă de la vârsta de șase luni. Abordarea s-a dovedit eficientă în reducerea incidenței alergiilor alimentare, dar acest lucru nu este cunoscut încă de mulți părinți din Emiratele Arabe Unite.

La ce vârstă ar trebui să aibă loc expunerea copiilor la alimente alergene? Iată ce zic specialiștii

Cum pot fi recunoscute alergiile alimentare?

Mulți părinți continuă să urmeze recomandările Academiei Americane de Pediatrie din 2000, care îi îndeamnă pe părinți să nu le dea copiilor alimente alergene cum ar fi arahidele înainte de vârsta de trei ani. Dar concluziile recente arată că acest sfat nu mai este valabil, după cum a declarat doctorul Mudit Kumar, specialist în consultanță pediatrică și specialist în neonatologie la Spitalul Mediclinic Welcare. De fapt, copiii care sunt expuși la nuci la o vârstă cât mai fragedă dezvoltă mai puține alergii și este important ca oamenii să știe acest lucru într-un moment în care incidența globală a alergiilor alimentare este în creștere.Alergiile alimentare apar atunci când organismul reacționează neobișnuit la anumite produse alimentare sau grupuri de alimente și sunt mai des întâlnite la copii decât la adulți. În ultimele două decenii, a existat o creștere de 600% la nivel global în prevalența raportată a alergiilor alimentare. Doctorul Nirajan Mukherjee, pediatru la clinica Spitalului King's College, a spus că acest lucru poate fi atribuit stilului de viață schimbat, creșterii gradului de urbanizare și unei cunoașteri mai bune a alergiilor în general.Copiii cu eczeme și rinită alergică sunt predispuși la dezvoltarea alergiilor alimentare, ambele afecțiuni fiind foarte frecvente în Emiratele Arabe Unite. Acesta este motivul pentru care părinții ar trebui să ia măsuri de precauție pentru a preveni alergiile alimentare ori de câte ori este posibil. Iar părinții ar trebui să știe de faptul conform căruia copiii ai căror frați au alergii alimentare sunt, de asemenea, mai predispuși la dezvoltarea aceleiași alergii.În ianuarie 2017, Institutul Național de Alergii și Boli Infecțioase din Statele Unite a emis recomandări de a oferi copiilor alimente care conțin arahide ca o modalitate de a preveni alergiile la nuci. Studiile de la institut au arătat că un consum de astfel de alimente la vârsta de 4-5 luni a redus riscul de alergii la arahide cu 81% în rândul copiilor, aceștia având un risc crescut de a dezvolta o astfel de alergie, eczeme, alergii la ouă. Institutul a dezvăluit că aceasta a fost singura modalitate de reducere a alergiei la arahide, alergie aflată în creștere, care nu poate fi tratată și care persistă până la maturitate în rândul oamenilor care o dezvoltă.Doctorul Kumar a afirmat că există o ipoteză conform căreia oamenii dezvoltă mai multe alergii în medii urbane mai curate.Astfel, în loc de a evita alimentele alergene, copiii ar trebui să le consume în cantități sănătoase, mai ales în țările dezvoltate precum Emiratele Arabe, unde produsele alimentare sunt produse în condiții de siguranță și igienă.Doctorul Mukherjee a explicat că au fost efectuate multe cercetări privind efectele imunoterapiei pentru a combate alergiile respiratorii, dar că un astfel de tratament nu a fost încă încercat pe scară largă pentru alergiile alimentare. Cel mai bine este să consulți un dietetician dacă copilul este alergic la mai mult de două tipuri de alimente, astfel încât cel mic să urmeze o dietă adecvată. În plus, părinții ar trebui să verifice întotdeauna etichetele produselor și să întrebe ce ingrediente mănâncă. O alergie alimentară poate deveni mult mai gravă decât simpla intoleranță la un anumit aliment. Intoleranța este doar incapacitatea organismului de a digera un anumit aliment sau compușii acestuia, în timp ce o reacție alergică poate afecta multe organe diferite din organism. Așa că vigilența este esențială.Atunci când apare o reacție alergică, pacienții simt adesea o senzație de mâncărime în interiorul gurii, gâtului sau urechilor sau o erupție trecătoare pe piele, cunoscută sub numele de urticarie. O parte din fața lor se poate inflama și pot vomita. În cazuri de alergie gravă, cunoscută sub numele de anafilaxie, pacienții suferă de dificultăți de respirație, pierderea conștiinței și amețeli, iar alergia poate deveni periculoasă dacă nu este administrată adrenalină imediat. Cele mai frecvente alimente alergene sunt: lapte, ouă, pește, crustacee, nuci, arahide, grâu și soia. Un studiu realizat de către Universitatea Emiratele Arabe Unite din Al Ain a constatat că cele mai frecvente alimente care provoacă alergii la copii în Emiratele Arabe Unite sunt ouăle (40%), fructele (40%) și peștele (33%).